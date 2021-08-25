Титов предложил учредить в России Пенсионный фонд старших поколений

Москва, 25 августа. Для граждан, родившихся до 1967 года и не плативших страховые взносы в полном объеме, бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает создать отдельный фонд.

Тему необходимости повторного реформирования пенсионной системы Титов поднял на заседании Столыпинского клуба. Эксперты обратили внимание на быструю девальвацию пенсионных выплат и несправедливость страховой системы, пишет РБК.

«Существует большое количество участников, которые не вносят или не полностью вносят платежи в пенсионную систему, и им пенсия накапливается за счет взносов других», — объяснил бизнес-омбудсмен.

Создание второго пенсионного фонда должно убрать лишнюю нагрузку с нынешних работников, туда планируется направлять прямые дотации от государства. Тогда граждане смогут обеспечить себе более высокие пенсии.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что пенсии в 2022 году будут проиндексированы выше уровня инфляции. Тем временем ПФР разработал новый порядок назначения страховой пенсии по старости. С начала следующего года вся процедура перейдет в автоматический режим, пишет «ФедералПресс».