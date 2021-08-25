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Пользователи Интернета высмеяли участников Milk Crate Challenge

  /   Обновлено: 25 августа 2021 18:25
Общество

«Челлендж смешной, а ситуация страшная»: рискованное развлечение набирает популярность в Интернете. Для участия в новом флешмобе участникам нужно забраться наверх по горе из неустойчивых пластиковых ящиков из-под молока и спуститься с нее.

Веселое, но крайне травмоопасное развлечение Milk Crate Challenge было придумано в США в начале августа и быстро снискало бешеную популярность. Удержать равновесие на неустойчивых ящиках из тонкого пластика непросто. Большинство не доходит и до середины испытания. Участники срываются и падают, повреждая разные части тела.

Наученные горьким опытом пользователи соцсетей скептично отнеслись к новой забаве.

«Эти люди ведут себя так, как будто у них лучшая страховка в мире», — заявил один из комментаторов.

Такие опасные челленджи как танец с машиной и прыжки с подножками уже унесли жизни многих блогеров. Остается только надеяться, что американская версия игры «царь горы» обойдется без жертв.

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сша развлечения челлендж milk crate challenge
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