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Юрий Куклачев в беседе с ФАН потребовал перестать приносить бездомных кошек в его театр
Общество
Юрий Куклачев в беседе с ФАН потребовал перестать приносить бездомных кошек в его театр
Невские Новости  /  Степан Яцко

Миллионы бездомных кошек по всей нашей стране не следует направлять в театр дрессировщика, народного артиста РСФСР Юрия Куклачева. Их надо отдавать в специализированные приюты. Об этом в беседе с ФАН заявил сам артист.

Собеседник отреагировал на появившуюся в Telegram-канале Mash видеозапись, где он отказывает зоозащитнику в помощи с бездомным котом. Дрессировщик сообщил ФАН, что не помнит этого случая и считает все это попыткой запятнать его репутацию.

«Сначала писали, что Куклачев кошек током бьет, убивает. А сейчас — отказался от котика», — заметил народный артист.

Юрий Куклачев отметил, что никогда не заявлял о готовности дать кров всем оказавшимся на улице питомцам.

«Знаете, сколько котят по стране? Каждый день предлагают. Каждый день! Мой театр — для детей, чтобы у них был праздник. Вы попробуйте в зоопарк привести мишку или тигра или еще кого-то. Вам что скажут? «Друзья мои, карантин! Эти животные — государственные», — пояснил собеседник ФАН.

Юрий Куклачев потребовал перестать приносить бездомных кошек в его театр
Невские Новости  / Кирилл Конторщиков

Он подчеркнул, что категорически против идеи впускать в свою труппу незваных гостей.

«Вот вы там взрываетесь [негодованием]. А вы подумали о государственных животных? Я хочу, чтобы все знали: ко мне нельзя нести в театр кошек. Я не могу никого из них взять. Где их можно поместить? Представляете, сколько бездомных кошек по «Советскому Союзу»? 100 миллионов! Думает у вас голова или нет? Пожалуйста, для этого дела специально есть приюты. Почему вы считаете, что всех бездомных кошек нужно отправить в театр, где здоровые кошки радуют детей?» — подытожил дрессировщик.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН отреагировал на планы издания DC внести изменения в будущие комиксы. Есть вероятность того, что персонажа Супермена заменят на его сына нетрадиционной ориентации.

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кошки куклачев
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