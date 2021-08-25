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Танец с невестой обернулся смертью для гостя на свадьбе в КЧР

  /   Обновлено: 25 августа 2021 17:03
Происшествия
Танец с невестой обернулся смертью для гостя на свадьбе в КЧР
pixabay.com

Черкесск, 25 августа. Свадьба в Карачаево-Черкесии закончилась смертью одного из гостей. Мужчина хотел потанцевать с невестой, но вместо этого получил пулю.

Согласно данным источника РЕН ТВ, между гостями свадебного торжества произошел конфликт, в ходе которого один из них достал пистолет и выстрелил в оппонента. После совершения преступления стрелок и его сообщник скрылись в неизвестном направлении.

Пострадавший был незамедлительно доставлен в больницу с ранением грудной клетки. Однако, несмотря на реанимационные мероприятия, скончался.

В данный момент полиция выясняет все обстоятельства произошедшего и разыскивает двоих подозреваемых — Аслана Утагонова и Самвела Киракосяна. Один из них был ранее судим. Предположительно, злоумышленники передвигаются на белом Porsche Cayenne.

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убийство розыск стрельба полиция карачаево-черкесия
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