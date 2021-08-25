Путин обратился к первоклассникам в преддверии 1 сентября

Москва, 25 августа. Президент России Владимир Путин дал напутствие школьникам и учителям в преддверии наступления нового учебного года.

Глава государства от всей души пожелал успехов всем участникам учебного процесса. Особое внимание в своей речи Путин обратил на первоклассников, которым вскоре предстоит впервые переступить порог школы.

«Всем — в добрый час!» — сказал президент России.

Ученый год в стране стартует в привычном очном формате, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, все учреждения образования готовы начать занятия с соблюдением превентивных мер по коронавирусу.