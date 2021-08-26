Обнародованы планы Японии по захвату Сибири и Дальнего Востока во Второй мировой войне

В рамках проекта «Без срока давности» Федеральная служба безопасности РФ продолжает публиковать крайне интересные исторические документы. Одним из последних стал оригинал текста приговора Токийского международного военного трибунала, в котором говорится о планах захвата советских территорий императорской Японией в годы Второй мировой войны.

Общеизвестен факт, что Япония была союзницей гитлеровской Германии и воевала против «союзников» вообще и СССР в частности. Однако текст архивного документа прямо указывает, что захват как минимум части Сибири и Дальнего Востока был одной из базовых внешнеполитических задач Страны восходящего солнца.

Собственно, сам приговор начинается с фразы: «Установлено, что в течение всего периода, охватываемого доказательствами, представленными трибуналу, намерение вести войну против СССР было одним из основных элементов военной политики Японии».

Более того, далее в документе говорится, что планы территориальной экспансии были настолько проработаны, что «в Генеральном штабе и в штабе Квантунской армии были выработаны конкретные планы по управлению этими территориями (Сибири и Дальнего Востока)».

Казалось бы, ну да, была война, в том числе и с целью захвата территорий. Что здесь такого принципиально нового, о чем мы раньше не догадывались? Но нужно понимать, как именно хотели японцы захватывать советские территории и каким образом ими управлять.

И здесь стоит вспомнить о таком геополитическом проекте, как «Великая восточноазиатская сфера сопроцветания». Эта концепция официально была озвучена министром иностранных дел Японии Есукэ Мацуока 1 августа 1940 года и предполагала создание некоего паназиатского региона, свободного «от влияния западного колониализма». Пропаганда этой идеи шла под лозунгом «Азия для азиатов», а официально под западными колониалистами подразумевались англичане и французы.

Однако японский профессор Ябэ Тэйдзи обрисовал концепцию «Восточноазиатской сферы» несколько иначе. По его словам, предполагалось, что это будет «обширная автономная зона обеспечения безопасности Японии и снабжения ее необходимыми материальными ресурсами, которая должна включать Северный Сахалин и Курилы на севере, Восточную Сибирь, Маньчжурию, Внутреннюю и Внешнюю Монголию, Китай и Тибет на западе, Голландскую Ост-Индию на юге и океан до Гавайских островов на востоке».

ПолитЭксперт /

И понятно, что Сахалин, Курилы и Сибирь — это несколько далеко как от французов, так и от англичан. Поэтому опубликованный текст приговора Токийского трибунала проливает свет на истинные планы Японии в отношении очень многих стран, в том числе и Советского Союза.

По сути, речь шла о создании глобального, монолитного и самодостаточного региона с огромными территориями, где могли бы просторно и свободно проживать подданные японского императора. И территории Сибири и Дальнего Востока чисто территориально это вполне позволяли. В общем, в данном случае под концепцию некоего «паназиатского региона» маскировалась доктрина, очень похожая на «отвоевание жизненного пространства для арийской расы», которую использовали военные пропагандисты Третьего рейха.

«Отвоевание» этого пространства нацистами, стоит напомнить, шло методами, сопряженными с геноцидом. Есть версия, что Япония в целом тоже склонялась к этим методам, просто не успела развернуться должным образом. И если про Нанкинскую резню 1937 года вспомнят многие, то вот про то, как японцы экспериментировали с советскими гражданами — уже не настолько известная история.

И здесь стоит выделить крайне важный момент: Токийский трибунал 1945 года рассматривал военные преступления Японии против мира. Но не заострял внимания на преступлениях против человечества. Свет на эти деяния пролил уже Хабаровский процесс, прошедший только в декабре 1949 года.

ФБА «Экономика сегодня» /

Именно тогда во всех подробностях всплыла деятельность так называемого «Отряда 731» Квантунской армии, главная цель которого заключалась в испытании химического и биологического оружия массового поражения на людях.

Документы об этих испытаниях в рамках проекта «Без срока давности» были также опубликованы буквально на днях. И по ним выходит, что штаммы сибирской язвы, холеры, тифа и чумы испытывали как минимум на нескольких сотнях, а то и тысячах советских граждан, которых буквально похищали в период с 1930 по 1945 и определяли в концлагерь «Хогоин» («Приют»). Лагерь этот интересен еще и тем, что там содержались только советские военные и гражданские лица. Там, собственно, и проводилась основная масса экспериментов по инфицированию людей.

Последние советские жертвы «Отряда 731» приходятся на август 1945. То есть уже на момент капитуляции Квантунской армии и фактического исчезновения «Отряда».

А теперь стоит сопоставить два простых факта. Первый — Япония планировала взять под полный контроль территории Сибири и Дальнего Востока и даже разрабатывала систему управления в этих регионах. Второй — японские военные целенаправленно в течение многих лет испытывали оружие массового поражения именно на советских гражданах. Оба эти факта подтверждены документально.

Вывод, который напрашивается сам собой, — Япония планировала устроить полномасштабный геноцид советского народа на интересующих ее территориях с целью «освобождения жизненного пространства».

После этих выводов претензии на Курилы, которые сегодня звучат со стороны японского правительства, выглядят совсем уж необоснованно. Даже не с политической, а с нравственной точки зрения. Если кому и говорить об исторической справедливости, то, скорее, России как правопреемнице СССР и требовать от Страны восходящего солнца соответствующих компенсаций. Но мы живем в очень причудливом мире, где жертвам геноцида или его попыток годами нужно доказывать этот самый геноцид. И далеко не факт, что мировое сообщество его признает.