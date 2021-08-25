Российским пенсионерам объяснили нюансы получения единовременной выплаты

Москва, 25 августа. Российские пенсионеры получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Указ об этом подписал президент страны Владимир Путин.

Финансовая поддержка положена всем пенсионерам, получающим государственные, страховые и социальные пенсии, а также гражданам, пенсии которых выплачиваются по отдельному закону для военных и силовых ведомств. То есть получателями пособия станут те россияне, у кого есть пенсия по старости, инвалидности, по причине потери кормильца и за выслугу.

Выплата имеет фиксированный размер — 10 тысяч рублей — и не зависит от дохода гражданина и начисленной ему ежемесячной пенсии. Получить ее можно только один раз. Наличие либо отсутствие работы не учитывается, пишут «Народные новости».

Специальное заявление подавать не нужно. Все будет сделано автоматически по данным ведомства, выплачивающего пенсию. Перечисляться пособие будет таким же образом, как и пенсия.

По выплате пенсионерам военного и силовых ведомств пока информации нет. Известно, что глава государства предложил установить размер пособия для данных категорий россиян в 15 тысяч рублей.

Согласно предварительным расчетам, разовые выплаты пенсионерам и военнослужащим обойдутся государству в 0,5% ВВП. Они рассматриваются как компенсация утраченного заработка и ускорившейся инфляции.