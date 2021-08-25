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Выплаты военным, пенсионерам и школьникам: кому начислят дополнительные деньги
Экономика
Выплаты военным, пенсионерам и школьникам: кому начислят дополнительные деньги
Федеральное агентство новостей  / 

Президент России Владимир Путин предложил единовременно выплатить по 15 тысяч рублей всем военнослужащим, сотрудникам силовых структур, а также курсантам военных училищ. Ранее своим указом президент объявил выплаты по 10 тысяч рублей всем российским пенсионерам, в том числе работающим и военным.

15 тысяч всем военным

Как заявил президент России, по 15 тысяч рублей получат все военнослужащие, сотрудники МВД и других силовых ведомств, вне зависимости от звания. В том числе эти деньги получат курсанты военных училищ. Когда именно военным будут начислены выплаты, пока не сообщается. Возможно, это произойдет уже в сентябре, тем более, что ранее глава государства подписал два указа, касающихся единовременной сентябрьской выплаты пенсионерам.

10 тысяч всем пенсионерам

Владимир Путин в воскресенье на встрече с активистами анонсировал единовременную выплату по 10 тысяч рублей всем российским пенсионерам. А во вторник глава государства уже подписал соответствующие указы. Первый указ касается военных пенсионеров и приравненных к ним пенсионеров других силовых ведомств, а также членов их семей. Второй указ вводит выплату для всех российских пенсионеров, получающих пенсии через Пенсионный фонд России.

Согласно указам, все российские пенсионеры, вне зависимости от того, работают они или нет, получат в сентябре вышеназванную сумму. Деньги поступят на счета россиян автоматически — в беззаявительном порядке, никаких документов для оформления выплаты предоставлять не надо. Деньги должны быть начислены в сентябре, их получат более 43 миллионов российских пенсионеров. На все дополнительные выплаты государство намерено выделить около 500 миллиардов рублей.

Цель выплат, как указал президент, смягчить для граждан последствия инфляции и роста цен, вызванных спадом мировой экономики из-за пандемии COVID-19. Никакие штрафные санкции и списания по долгам на эти выплаты налагаться не будут.

Выплаты на школьников

Отметим, в 2020–2021 годах на фоне трудностей из-за пандемии государство неоднократно оказывало материальную поддержку гражданам, в том числе социально незащищенным слоям. Напомним, в 2020 году было несколько единовременных выплат на детей, сумма которых достигала 40 тысяч рублей на ребенка.

В августе 2021 года началось перечисление по 10 тысяч рублей на каждого российского школьника от шести до 18 лет (для учащихся по школьной программе с инвалидностью — до 23-х лет). Выплаты уже перечислены родителям и опекунам на более чем 20 миллионов детей. Деньги предназначены на поддержку семей и на подготовку детей к школе. Планируется такие выплаты сделать ежегодными.

Заявление на получение этой выплаты можно направить в госорганы до 1 ноября 2021 года, деньги будут перечисляться до конца года. О том, в каких случаях школьная выплата не выдается, читайте в материале ФАН. В инфографике ФАН представлены данные по прожиточному минимуму пенсионеров по регионам на 2022 год.

В инфографике ФАН представлены данные по прожиточному минимуму пенсионеров по регионам на 2022 год
Федеральное агентство новостей  / 

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