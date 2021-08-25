Многодетный отец принуждал к сексу 9-летнюю дочь и 14-летнего пасынка в Мордовии

Саранск, 25 августа. Бывший глава многодетной семьи насиловал свою малолетнюю дочь и ее несовершеннолетнего брата в Мордовии. Как стало известно ФАН, мужчина после развода с их матерью развращал детей у себя в жилище.

Блюстители закона установили, что в течении 2020 года 54-летний разнорабочий коммерческой организации жил половой жизнью с 9-летней дочерью и 14-летним сыном бывшей супруги. После того как об этом стало известно блюстителям закона, его задержали по подозрению в совершении преступления, а потом предъявили обвинение.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения мужчине обвинительного приговора», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Мордовия Наталья Афанасьева.

Отец-извращенец на время следствия и суда был помещен под арест и до вынесения приговора находился в местном следственном изоляторе.

«Мужчина развелся с женой, с которой у него трое совместных детей, за некоторое время до совершения преступления, — уточнил ФАН источник в правоохранительных органах. — Всего у женщины шестеро детей. После развода 9-летняя дочь педофила, как и ее брат, для которого осужденный являлся отчимом, часто приезжали к нему на квартиру».

Дети оставались в жилище мужчины на несколько дней. В это время он и совратил дочь с пасынком.

«Он заставил школьницу заниматься с ним оральным сексом и водил своим детородным органом по гениталиям ребенка. То же самое он делал со своим пасынком. В какой-то момент дети заболели и остались на длительное время у матери. В это время они и рассказали родительнице о безобразиях, которые творил с ними мужчина».

Мать шестерых детей обратилась с заявлением в полицию. На допросах и во время процесса извращенец признал свою вину частично. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.