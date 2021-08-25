Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 августа 17:40
17:40
Общество
Spotify назвал главный хит уходящего лета
17:39
Происшествия
Задержанный тюменец сознался в убийстве восьмилетней девочки
17:36
Общество
Сайт OnlyFans снял запрет на публикацию откровенных материалов
17:33
Общество
Путин предложил сделать всероссийский конкурс «Учитель года» зрелищнее «Форта Боярд»
17:30
Происшествия
СК начнет расследование убийства мужчины на свадьбе в Карачаево-Черкесии
17:28
Общество
Сладкие напитки увеличивают риск преждевременной смерти среди женщин
17:27
Весь мир
Президент ЦАР Туадера приказал разобраться с незаконной вырубкой лесов
17:25
Общество
Туляки жертвуют деньги на реставрацию «символов» старинного кладбища
17:25
Шоу-бизнес
Солист 5sta Family обратился к мертвой дочери в день ее рождения
17:25
Шоу-бизнес
Сергей Бугаев рассказал, что ему больше всего запомнилось на съемках фильма «АССА»
Все новости

Глава ОСК Рахманов предложил создать систему национальных чемпионов в машиностроении
Армия
Глава ОСК Рахманов предложил создать систему национальных чемпионов в машиностроении
пресс-служба ОСК

Кубинка, 25 августа. Россия может создать систему чемпионов в машиностроении для поддержки импортозамещения, заявил глава холдинга «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) Алексей Рахманов.

Заседание об итогах квотирования российских товаров и поддержки предприятий ОПК состоялось в подмосковном парке «Патриот» в рамках форума «Армия-2021». Ряд принятых мер по квотированию и поддержке импортозамещения достиг своей цели, заявил Рахманов в ходе выступления на круглом столе.

«Сегодня всем заметно, что системная работа правительства достигает результатов», — обратил он внимание.

В настоящий момент требуются дополнительные меры по поддержке и обеспечению предприятий ОПК на законодательном уровне, считает Рахманов. В связи с обстоятельствами следует сформировать систему национальных чемпионов в машиностроительной отрасли. Благодаря такому подходу можно создать новый облик отечественной промышленности, добавил глава ОСК. Чемпионы должны быть ориентированы на глобальную конкуренцию, подчеркнул Рахманов.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее посетил форум «Армия-2021» и изучил новое вооружение. Он высоко оценил представленные новинки. МО РФ также в ходе форума «Армия-2021» заключило более 40 контрактов на сумму свыше 500 миллиардов рублей, пишет RT.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Глава ОСК Рахманов предложил создать систему национальных чемпионов в машиностроении
импортозамещение опк рахманов машиностроение оск армия-2021
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru