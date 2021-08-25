Глава ОСК Рахманов предложил создать систему национальных чемпионов в машиностроении

Кубинка, 25 августа. Россия может создать систему чемпионов в машиностроении для поддержки импортозамещения, заявил глава холдинга «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) Алексей Рахманов.

Заседание об итогах квотирования российских товаров и поддержки предприятий ОПК состоялось в подмосковном парке «Патриот» в рамках форума «Армия-2021». Ряд принятых мер по квотированию и поддержке импортозамещения достиг своей цели, заявил Рахманов в ходе выступления на круглом столе.

«Сегодня всем заметно, что системная работа правительства достигает результатов», — обратил он внимание.

В настоящий момент требуются дополнительные меры по поддержке и обеспечению предприятий ОПК на законодательном уровне, считает Рахманов. В связи с обстоятельствами следует сформировать систему национальных чемпионов в машиностроительной отрасли. Благодаря такому подходу можно создать новый облик отечественной промышленности, добавил глава ОСК. Чемпионы должны быть ориентированы на глобальную конкуренцию, подчеркнул Рахманов.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее посетил форум «Армия-2021» и изучил новое вооружение. Он высоко оценил представленные новинки. МО РФ также в ходе форума «Армия-2021» заключило более 40 контрактов на сумму свыше 500 миллиардов рублей, пишет RT.