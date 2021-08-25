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В квартире возможного убийцы тюменской школьницы нашли важную улику

  /   Обновлено: 25 августа 2021 16:51
Происшествия
В квартире возможного убийцы тюменской школьницы нашли важную улику
 /  Пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ

Тюмень, 25 августа. Следователи нашли в доме подозреваемого провод, которым было обмотано тело девочки из Тюмени.

Предполагаемый убийца восьмилетней Насти снимал квартиру в доме по соседству с девочкой. В день исчезновения ребенок отправился именно в это здание, чтобы подключить телефон к Wi-Fi и скачать игру.

По предварительным данным, убийца изнасиловал девочку перед тем, как расправиться с жертвой. После чего завернул тело в пакеты, обмотал проводом и оставил в зарослях на берегу озера. Именно такой кусок провода был найден в доме у мужчины, пишут СМИ.

Напомним, девочку искали сотни силовиков, волонтеров, жителей города. Спустя полтора месяца ее обнаружили мертвой. Дядя погибшей не смог перенести смерть племянницы и скончался на стихийном мемориале ее памяти.

 

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