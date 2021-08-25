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Ливия проведет международную конференцию в поддержку стабильности
Весь мир
Ливия проведет международную конференцию в поддержку стабильности
ФБА «Экономика сегодня»  /  Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Триполи, 25 августа. Североафриканское государство готовится к проведению международной конференции с участием ряда соседних стран в поддержку мира и безопасности.

Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что саммит состоится в ближайшее время. Точная дата и место проведения не уточняются.

«Предстоящая конференция будет организована и проведена Ливией при участии ООН и ряда стран, занимающих активную позицию по ливийскому вопросу», — говорится в заявлении МИД.

Саммит посвящен рассмотрению инициативы по обеспечению стабильности в регионе, выдвинутой Правительством национального единства в июне 2021 года. Участники также поговорят о «создании практических механизмов для реализации положений первой и второй берлинских конференций».

Министр иностранных дел ПНЕ Наджла Мангуш приступила к подготовительным мероприятиям. Она намерена обсудить документ по стабилизации Ливии и разработать шаги для урегулирования ситуации.

В понедельник, 23 августа, Мангуш встретилась со спецпосланником генерального секретаря ООН в североафриканском государстве Яном Кубишем. Стороны рассмотрели договоренности, касающиеся проведения международной конференции.

Политики подчеркнули необходимость продвигаться вперед в реализации результатов Форума политического диалога и работать в поддержку усилий Совместного военного комитета «5+5» по укреплению режима прекращения огня и объединению оборонного ведомства. Они также обсудили подготовку ко всеобщим выборам и меры, предпринимаемые правительством в этом направлении.

Предстоящая конференция пользуется большой международной поддержкой. Она даст шанс соседним странам, особенно Египту и Алжиру, более активно участвовать в урегулировании ливийского вопроса.

На прошлой неделе министр иностранных дел Наджла Мангуш посетила Москву. В ходе переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым она поблагодарила руководство РФ за последовательные усилия по содействию продвижению политического процесса в североафриканской стране.

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