Лиц с двойным гражданством при невозможности от него избавиться допустят на госслужбу

Москва, 25 августа. Россияне с двойным гражданством могут приниматься на госслужбу, если не имеют возможности избавиться от иностранного подданства.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому разрешается принимать на госслужбу лиц, имеющих иностранное гражданство. Однако это возможно только в том случае, если россиянин не способен избавиться от него.

Факт невозможности прекращения подданства другого государства будет устанавливаться решением президента или Комиссией по вопросам гражданства.

Ранее сообщалось, что закон о выдаче зарубежным туристам полугодовой визы вступил в силу. Документ позволяет получить российскую визу сроком до шести месяцев.