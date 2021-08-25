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Замглавы Минобороны РФ Булгаков посетил учения МТО в Ленобласти
Армия
Замглавы Минобороны РФ Булгаков посетил учения МТО в Ленобласти
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Санкт-Петербург, 25 августа. Подразделения материально-технического обеспечения провели учения на базе учебного центра академии им. Хрулева в Луге. Центр посетил замминистра обороны Дмитрий Булгаков.

В ходе масштабной тренировки военнослужащие продемонстрировали Булгакову уровень выучки, отработав нормативы и организации боевой подготовки. В пресс-службе Западного военного округа отметили, что генералу также продемонстрировали современные подходы к обучению военных специалистов.

Сотрудники центра также провели для замминистра экскурсию по центру и показали ему последние образцы технических средств на вооружении у МТО, после чего Булгаков открыл Мемориальный комплекс «Памяти Неизвестному солдату», посвященный солдатам Великой Отечественной войны, которые погибли в боях на Лужском рубеже.

Учения с участием воинских частей МТО одновременно стартовали на полигонах не только в Ленобласти, но и в ряде других регионах Западного военного округа. Тренировки продлятся до 27 августа.

Сотрудники Росгвардии также вышли на полигоны в Ленобласти, Калининграде и Мурманске, чтобы принять участие в плановых межведомственных учениях «Сплоченность-2021» вместе с сотрудниками МВД, ФСБ и МЧС. Бойцы отработают освобождение заложников и противодействие боевикам.

Ранее готовность трассы для проведения танкового биатлона в рамках Армейский международных игр проверил лично глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Издание «Царьград» указало, что в сети необычное видео, на котором видно, как министр залезает в танк.

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