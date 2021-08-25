Российским родителям объяснили, как мотивировать ребенка учиться

Москва, 25 августа. Родители школьника нередко допускают ошибки в воспитании ребенка, которые убивают в нем тягу к знаниям, заявили семейные психологи.

Семьям, в которых растут школьники, нужно помнить, что критика за плохие оценки чаще всего приводит к тому, что ребенок вовсе перестает учиться. Родителям нужно как можно чаще поддерживать его успехи, заявил семейный психолог Андрей Зберовский.

«Школьник может в начале года нахватать плохих оценок, и, если родители начнут делать на этом акцент, у него сформируется негативная установка на весь год», — объяснил он.

Подобного мнения придерживается и его коллега Наталья Панфилова. Психолог отметила, что поощрение особенно важно в младших классах. А вот мотивация ребенка к учебе через успехи его друзей, по ее мнению, не всегда эффективна.

Психолог Зберовский, в свою очередь, заявил, что запрет на общение со сверстниками вне школы провоцирует еще большие проблемы с успеваемостью. Ребенок должен воспринимать класс как приятное место. Тогда и в школу он будет ходить как на праздник, объяснил он.

«Обещать ребенку что-то купить за успешно сданный экзамен или контрольную работу — хороший способ мотивации, однако пользоваться им необходимо с осторожностью», — цитирует слова Панфиловой издание «Вечерняя Москва».

Не так давно психолог Петрова назвала принципиальные отличия между гением и вундеркиндом. Она также отметила, что на развитие одаренного малыша влияет множество факторов — от генетического до социального. Формирование ребенка в конечном итоге определяют именно родители и условия, которые они создают.