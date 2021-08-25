Путину доложили об очном начале нового учебного года в России

Москва, 25 августа. Праздник 1 сентября в школах пройдет очно, сообщил президенту России Владимиру Путину министр просвещения Сергей Кравцов.

Каждое учебное учреждение страны готово начать работу в новом году в очном формате. Образовательные организации также в состоянии принять 17 млн школьников. Кравцов рассказал об этом Путину во время президиума госсовета Российской Федерации по вопросам общего образования.

До начала совещания Владимир Путин провел видеоконференцию с педагогами, учащимися и абитуриентами. В ходе онлайн-встречи глава государства, в частности, поддержал идею создания традиции подъема государственного флага в школах.