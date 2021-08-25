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Путину доложили об очном начале нового учебного года в России

  /   Обновлено: 25 августа 2021 16:38
Общество
Путину доложили об очном начале нового учебного года в России
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 25 августа. Праздник 1 сентября в школах пройдет очно, сообщил президенту России Владимиру Путину министр просвещения Сергей Кравцов.

Каждое учебное учреждение страны готово начать работу в новом году в очном формате. Образовательные организации также в состоянии принять 17 млн школьников. Кравцов рассказал об этом Путину во время президиума госсовета Российской Федерации по вопросам общего образования.

До начала совещания Владимир Путин провел видеоконференцию с педагогами, учащимися и абитуриентами. В ходе онлайн-встречи глава государства, в частности, поддержал идею создания традиции подъема государственного флага в школах.

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путин кравцов 1 сентября
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