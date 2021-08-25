Предполагаемый убийца тюменской школьницы работал в правоохранительных органах

Тюмень, 25 августа. Тюменские правоохранители выяснили, что задержанный предполагаемый убийца восьмилетней школьницы был раньше их коллегой.

Согласно данным следствия, подозреваемый снимал квартиру в соседнем с девочкой доме. Именно к его корпусу пришла погибшая школьница, чтобы поймать Wi-Fi и скачать игру. Предположительно, задержанный изнасиловал и убил девочку, а ее тело завернул в пакеты, обмотал проводом и оставил в траве на берегу озера.

Напомним, 30 июня этого года восьмилетняя школьница из Тюмени пропала без вести. Спустя некоторое время, 19 августа, ее труп нашли около озера Оброчное в двух с половиной километрах от дома, где проживал ребенок. На теле присутствовали признаки насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

Также в Тюменской области продолжаются расследования еще восьми случаев безвестного исчезновения детей в разное время начиная с 1997 года. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе данных дел. Материалы убийства восьмилетней школьницы по его же приказу были переданы в центральный аппарат ведомства.