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Предполагаемый убийца тюменской школьницы работал в правоохранительных органах

  /   Обновлено: 25 августа 2021 16:30
Происшествия
Предполагаемый убийца тюменской школьницы работал в правоохранительных органах
perm.sledcom.ru  /  СУ СКР по Пермскому краю

Тюмень, 25 августа. Тюменские правоохранители выяснили, что задержанный предполагаемый убийца восьмилетней школьницы был раньше их коллегой.

Согласно данным следствия, подозреваемый снимал квартиру в соседнем с девочкой доме. Именно к его корпусу пришла погибшая школьница, чтобы поймать Wi-Fi и скачать игру. Предположительно, задержанный изнасиловал и убил девочку, а ее тело завернул в пакеты, обмотал проводом и оставил в траве на берегу озера.

Напомним, 30 июня этого года восьмилетняя школьница из Тюмени пропала без вести. Спустя некоторое время, 19 августа, ее труп нашли около озера Оброчное в двух с половиной километрах от дома, где проживал ребенок. На теле присутствовали признаки насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

Также в Тюменской области продолжаются расследования еще восьми случаев безвестного исчезновения детей в разное время начиная с 1997 года. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе данных дел. Материалы убийства восьмилетней школьницы по его же приказу были переданы в центральный аппарат ведомства.

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