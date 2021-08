Каракас, 25 августа. Количество погибших в результате проливных дождей в венесуэльском штате Мерида достигло 15 человек, еще шесть пропали без вести. Об этом сообщают местные власти.

???????? #Venezuela – 15 Dead After Floods and Mudslides in Merida https://t.co/uukxJ7eCOS via @Flood_List #MeridaVenezuela #Inundaciones ????Gov of Merida pic.twitter.com/3NDxeYNoaE

По информации регионального защитника Джейсона Гусмана, два несчастных случая произошли в муниципалитете Сукре, остальные — в зоне Валье-дель-Мокотиес, пострадавшей от осадков больше всего.

Ранее Гусман, который занимает должность аналогичную губернатору штата, сообщил о 13 смертях, в том числе двух детей, в населенном пункте Товар, который является столицей Валье-дель-Мокотиес. Еще два ребенка потеряли жизни в муниципалитете Санта-Крус-де-Мора. По предварительным данным, по меньшей мере шесть человек пропали без вести.

Residents in Merida, Venezuela moved to the southern cities of the Municipality of Arzobispo Chacón due to rain. The river had overflowed, swept away what they found. pic.twitter.com/uOHlUHjPa8