Каракас, 25 августа. Количество погибших в результате проливных дождей в венесуэльском штате Мерида достигло 15 человек, еще шесть пропали без вести. Об этом сообщают местные власти.

По информации регионального защитника Джейсона Гусмана, два несчастных случая произошли в муниципалитете Сукре, остальные — в зоне Валье-дель-Мокотиес, пострадавшей от осадков больше всего.

Ранее Гусман, который занимает должность аналогичную губернатору штата, сообщил о 13 смертях, в том числе двух детей, в населенном пункте Товар, который является столицей Валье-дель-Мокотиес. Еще два ребенка потеряли жизни в муниципалитете Санта-Крус-де-Мора. По предварительным данным, по меньшей мере шесть человек пропали без вести.

Residents in Merida, Venezuela moved to the southern cities of the Municipality of Arzobispo Chacón due to rain. The river had overflowed, swept away what they found. pic.twitter.com/uOHlUHjPa8 — handsm (@handsm54350947) August 25, 2021

Он добавил, что были зарегистрированы сбои в электроснабжении из-за того, что вода достигла трансформаторов и привела к отключению электросети и телефонной связи.

#24ago #Merida Se eleva la cifra a 19 fallecidos, se desconoce datos de las personas para el momento pic.twitter.com/Znm6gNlGhQ — Informante_MRD ℹ️ (@informante_mrd) August 24, 2021

Гусман отметил, что по причине повышения уровня рек были полностью разрушены 60 домов. Еще около 60 знаний были серьезно повреждены, примерно 400 семей потеряли все свои вещи. Кроме того, наводнения нанесли существенный ущерб электрической подстанции Товара, которая снабжает энергией пять муниципалитетов района Валье-дель-Мокотиес.

После ознакомления с докладом Гусмана президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении режима ЧС в западном штате Мерида. Глава государства призвал защитника и военных приложить все усилия для оказания поддержки народу.

#24Ago ???????? Los cuerpos de Prevención y Seguridad del estado Mérida, Venezuela, informaron que a causa de las torrenciales lluvias se registró la muerte de al menos once personas en el municipio Tovar. #TVVNoticias #TVV pic.twitter.com/V2cLtz7PhC — TVV Noticias (@TVVnoticias) August 24, 2021

Правительство также выделило денежные средства для принятия оперативных действий.

Сильные дожди начались в ночь на 23 августа. По словам министра электроэнергетики Нестора Реверола, в Мериде стартовали работы по ликвидации последствий стихийного бедствия.