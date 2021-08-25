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Проливные дожди накрыли Венесуэлу, 15 человек погибли

  /   Обновлено: 25 августа 2021 16:56
Весь мир
Проливные дожди накрыли Венесуэлу, 15 человек погибли
Global Look Press  /  Pedro Rances Mattey / dpa

Каракас, 25 августа. Количество погибших в результате проливных дождей в венесуэльском штате Мерида достигло 15 человек, еще шесть пропали без вести. Об этом сообщают местные власти.

По информации регионального защитника Джейсона Гусмана, два несчастных случая произошли в муниципалитете Сукре, остальные — в зоне Валье-дель-Мокотиес, пострадавшей от осадков больше всего.

Ранее Гусман, который занимает должность аналогичную губернатору штата, сообщил о 13 смертях, в том числе двух детей, в населенном пункте Товар, который является столицей Валье-дель-Мокотиес. Еще два ребенка потеряли жизни в муниципалитете Санта-Крус-де-Мора. По предварительным данным, по меньшей мере шесть человек пропали без вести.

Он добавил, что были зарегистрированы сбои в электроснабжении из-за того, что вода достигла трансформаторов и привела к отключению электросети и телефонной связи.

Гусман отметил, что по причине повышения уровня рек были полностью разрушены 60 домов. Еще около 60 знаний были серьезно повреждены, примерно 400 семей потеряли все свои вещи. Кроме того, наводнения нанесли существенный ущерб электрической подстанции Товара, которая снабжает энергией пять муниципалитетов района Валье-дель-Мокотиес.

После ознакомления с докладом Гусмана президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении режима ЧС в западном штате Мерида. Глава государства призвал защитника и военных приложить все усилия для оказания поддержки народу.

Правительство также выделило денежные средства для принятия оперативных действий.

Сильные дожди начались в ночь на 23 августа. По словам министра электроэнергетики Нестора Реверола, в Мериде стартовали работы по ликвидации последствий стихийного бедствия.

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венесуэла наводнение
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