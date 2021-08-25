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Банда серийных угонщиков отечественных автомобилей задержана в Ангарске

  /   Обновлено: 25 августа 2021 16:17
Происшествия
Банда серийных угонщиков отечественных автомобилей задержана в Ангарске
pixabay.com  /  TheDigitalWay

Иркутск, 25 августа. Полицейские Иркутской области задержали четверых человек по подозрению в серии угонов отечественных автомобилей. Все они оказались ранее судимыми молодыми людьми от 20 до 22 лет.

По информации правоохранителей, подозреваемые угоняли машины и оставляли их в разных частях города, при этом злоумышленники похищали из салонов магнитолы, видеорегистраторы и прочие личные вещи владельцев. На их счету по меньшей мере 26 угнанных автомобилей.

Сотрудники уголовного розыска полиции вычислили место вероятного появления преступников и устроили засаду. В результате оперативного мероприятия им удалось задержать угонщиков с поличным, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Свою вину подозреваемые полностью признали. Они пояснили следователям, что таким образом подбирали «наилучший экземпляр» для поездки в Бурятию. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Фигуранты арестованы.

Накануне житель Костромы угнал «Урал» с дровами ради ужина с семьей.

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задержание автомобили угон иркутская область
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