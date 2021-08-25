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Генерал Булгаков проинспектировал учения частей МТО российской армии в порту Выборг

  /   Обновлено: 25 августа 2021 16:17
Армия
Генерал Булгаков проинспектировал учения частей МТО российской армии в порту Выборг
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Выборг, 25 августа. Замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков проверил действия частей материально-технического обеспечения (МТО) ВС РФ при учениях в порту города Выборг.

В ходе учений силами бойцов МТО был развернут морской перегрузочный район и показаны действия по его практическому использованию, сообщила пресс-служба российского военного ведомства.

Генерал армии Булгаков проинспектировал перевозку воинских подразделений, боевой техники и различной номенклатуры военных грузов. С помощью видеосвязи Булгаков также проинспектировал погрузку личного состава в порту Усть-Луга и загрузку топлива на танкер в порту Высоцк. По итогам состоявшихся учений заместитель министра обороны РФ высоко оценил выучку и профессионализм военнослужащих МТО.

Ранее стало известно о масштабных маневрах Росгвардии в трех северо-западных регионах РФ. Подробности подготовки российских и белорусских военнослужащих к стратегическим учениям «Запад-2021», которые пройдут в середине сентября нынешнего года, приводил «Царьград».

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учения булгаков мто
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