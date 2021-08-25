Маргарита Юдина, брошенная оппозицией, собирается покинуть страну

Ни для кого не секрет, что оппозиционные политики, призывающие людей выходить на незаконные мероприятия, после их просто бросают. Сначала используют в своих интересах, а затем забывают. То же самое произошло и с 54-летней Маргаритой Юдиной из Луги, которая зимой этого года была «флагом» в борьбе с «режимом», после того как бросилась на сотрудника правоохранительных органов. ФАН узнал, что же сейчас происходит с Юдиной.

В начале года на сайте незарегистрированного объединения адвокатов, специализирующихся на оппозиционных делах, выходили ежедневные сводки о Маргарите Юдиной и ее деле. Саму «страдалицу», которая толком никогда не работала, имела несколько сотен тысяч долгов по кредитам, не дала детям должного образования, перевезли в Санкт-Петербург, открыли на ее имя счет, собрав с доверчивых граждан 1,5 миллиона рублей. Из этих средств часть потратили на погашение кредитов Юдиной, на аренду квартиры в Северной столице, а порядка 800 тысяч рублей передали ей самой.

Адвокаты клялись и божились журналистам, что деньги потратят на праведную борьбу и «виновный» в травмах женщины понесет наказание. Проверку по ее делу проводили все органы: и прокуратура, и Следственный комитет, и управление собственной безопасности МВД.

«Там изначально не было никаких нарушений со стороны правоохранительных органов. По видео было понятно, что вся история с «пинком» — постановка. Да и жалоба ее на «потерю трудоспособности» звучит странно — она толком нигде не работала», — рассказал источник в правоохранительных органах.

Prt Scr youtube.com / К Т

Постепенно интерес к Юдиной у оппозиционеров пропал, а у адвокатов «Команды 29» (организация-клон чешской НКО Spolecnost Svobody Informace, признанной нежелательной в России) начались проблемы. Роскомнадзор заблокировал сайт. В отношении лидера организации Ивана Павлова возбудили уголовное дело о разглашении данных предварительного расследования.

Павлов вел дело Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, и выложил материал дела на сайт. Естественно, про Юдину все забыли.

ФАН удалось выяснить, что женщина, поняв, что больше «донатов» не будет, стала постепенно возвращаться в Лугу: сначала на день-два, потом — на неделю и дольше. Теперь в Петербурге она бывает не так часто. При этом Юдина продолжила борьбу в одной из соцсетей, выкладывая туда фейки, которые выдают за расследования российские оппозиционеры, угрожая младшему сыну президента Белоруссии Александра Лукашенко после задержания журналиста Романа Протасевича и разместив на аватарку фотографию блогера Алексея Навального.

На этом поддержка оппозиции заканчивается. Правда, Юдина периодически пишет, что за ней следят силовики, а квартиру обыскивают, но ни о каких обысках в правоохранительных органах никто не знает.

Все это делается со стороны Юдиной с одной целью — получить политическое убежище в Европе. Неоднократно она заявляла, что обратится с жалобой в ЕСПЧ. По данным источника ФАН в МВД, на днях она начала оформлять заграничные паспорта на всю семью.

Федеральное агентство новостей /

Старшие сыновья Маргариты — 25-летний Роберт и 21-летней Ростислав — по-прежнему не работают официально, так как на должность грузчика или разнорабочего они не согласны, а без образования вакансию директора предприятия почему-то никто не предлагает. Единственное, где братьев Юдиных с нетерпением ждут, — это в военкомате. Причем обоих, хотя их мать везде рассказывает об инвалидности младшего сына — якобы у него сахарный диабет.

«Инвалидность была, но она снята, поскольку ее надо подтверждать каждые три года, но молодой человек этого не делает. На комиссию [он] не приходит, на учет не встает. Да и вопрос, как он ее получил? Судя по всему, мать совсем не занималась сыном, в медучреждения не обращалась. Довела до того, что мальчик впал в кому — пришлось вызывать скорую помощь. Уже на месте диагностировали болезнь. Поставили на учет, на бесплатные лекарства. На этом он свое лечение закончил, так больше и не появившись», — рассказал источник в администрации района.

Теперь последняя надежда Юдиной — эмигрировать из России, где никто не хочет содержать ее семью, и получить статус политического беженца. Без этого статуса она уже пробовала жить в Германии, Нидерландах, однако оказалось, что там также нужно образование для хорошей работы, также нужно трудиться, чтобы получать деньги.

Напомним, в январе на несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального, задержанного за мошенничество, Маргарита Юдина, по версии многих СМИ, устроила провокацию, бросившись на полицейского, при этом была организована видеосъемка. После оппозиционеры пытались «слепить» из этой провокации уголовное дело, но безуспешно.