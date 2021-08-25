Сотни капибар заполонили престижный район в аргентинской провинции

В последние годы популяция капибар значительно выросла. Многочисленные семейства этих миролюбивых животных заполонили территорию района Нордельта в Аргентине.

Горожане разделились на два лагеря. Одни считают, что капибары пришли к людям за помощью. Им не хватает свежей травы, поэтому людям следует дать грызунам полную свободу действий.

«Бедные животные, которые обитали на этой огромной лишенной леса земле, приходят искать траву, которая является их единственной пищей. Капибары травоядны. Они ни на кого не нападают. Это чепуха, что они нападают на собак, что они нападают на детей!», — возмущается жительница района Нора Ноуч.

Другие местные жители опасаются экзотических домашних животных. Гигантские грызуны мусорят и ломают заборы

«Ну, да, соседи, которые живут на берегу озера, знают об этой проблеме. Капибары мусорят, ломают заборы!», — уверяет другая местная жительница Карина Нивз.

Аргентинцы рассматривают всевозможные варианты. Одно из предложенных решений — создать заповедник для капибар и ограничить таким образом их перемещения по заселенной местности.