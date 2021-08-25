Четыре самолета ВКС РФ с гражданами России и СНГ вылетели из Кабула

Кабул, 25 августа. Российские военные самолеты осуществляют эвакуацию из столицы Афганистана россиян и жителей других стран СНГ.

На борту самолетов ВКС РФ находятся граждане России, Белоруссии, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Украины. Вылет всех четырех бортов из Кабула состоялся без происшествий.

Ситуация в Афганистане значительно обострилась на фоне поспешного вывода американских войск из этой страны и захвата власти боевиками движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ). Талибы потребовали закончить эвакуацию граждан западных стран из Кабула до 31 августа.

Ранее стало известно, что порядка тысячи граждан Афганистана смогут выехать в Россию при наличии первой же технической возможности.

1 Организация запрещена на территории РФ.