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Четыре самолета ВКС РФ с гражданами России и СНГ вылетели из Кабула

  /   Обновлено: 25 августа 2021 16:07
Армия
Четыре самолета ВКС РФ с гражданами России и СНГ вылетели из Кабула
Федеральное агентство новостей

Кабул, 25 августа. Российские военные самолеты осуществляют эвакуацию из столицы Афганистана россиян и жителей других стран СНГ.

На борту самолетов ВКС РФ находятся граждане России, Белоруссии, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Украины. Вылет всех четырех бортов из Кабула состоялся без происшествий.

Ситуация в Афганистане значительно обострилась на фоне поспешного вывода американских войск из этой страны и захвата власти боевиками движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ). Талибы потребовали закончить эвакуацию граждан западных стран из Кабула до 31 августа.

Ранее стало известно, что порядка тысячи граждан Афганистана смогут выехать в Россию при наличии первой же технической возможности.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан вкс рф эвакуация
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