Попытка прорыва польского депутата через белорусскую границу к мигрантам попала на видео

Варшава, 25 августа. Польский депутат Франтишек Стерчевский попытался прорваться через кордон военных на границе Польши с Белоруссией, чтобы передать нелегальным мигрантам пакет с лекарствами.

Несколько десятков нелегальных мигрантов оказались заблокированными на нейтральной территории в районе польской деревни Уснаж-Гурны на границе Белоруссии и Польши. Военные и пограничники окружили беженцев кордонами. При этом польская сторона утверждает, что мигранты якобы находятся на территории Белоруссии, а не на нейтральной полосе.

Депутат польского Сейма Франтишек Стерчевски хотел передать беженцам гуманитарную помощь, однако военные не позволили ему этого сделать, после чего парламентарий решил прорваться через кордон силовиков.

В Сети появилась видеозапись данного инцидента, на кадрах которой можно увидеть, как несколько польских военнослужащих пытаются остановить политика. При этом погоня сопровождалась одобрительными возгласами присутствующих. В конечном итоге им удается остановить депутата.

Накануне польские власти направили находящимся на границе с Белоруссией нелегалам гуманитарную помощь. При этом в Варшаве заявили, что ждут от Минска «разрешения на пересечение границы». В свою очередь пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Варшава «устроила на границе шоу» с гуманитарным конвоем, так как польская сторона может беспрепятственно передать гумпомощь беженцам.

Ранее Минск обвинил Польшу в попытках вытеснить на территорию Белоруссии нелегальных беженцев, которые попросили польскую сторону о предоставлении убежища.