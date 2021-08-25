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Участники «Новой волны» заложили бронзовый барельеф в центре Сочи
Общество
Участники «Новой волны» заложили бронзовый барельеф в центре Сочи
instagram.com  /  @newwave_official

Сочи, 25 августа. Участники музыкального конкурса «Новая волна», проходящего в Сочи, заложили в центре города памятную звезду, а также бронзовый барельеф с логотипом фестиваля.

Церемония открытия объектов состоялась на аллее звезд «Новой волны». Во время мероприятия к присутствующим обратился председатель жюри Игорь Крутой, который назвал конкурс большой возможностью в жизни каждого артиста.

«Благодарю власти за отношение, потому что если нет теплого отношения к проекту, сложно работать», — отметил композитор.

Аллея звезд «Новой волны» появилась в Сочи на улице Навагинской в 2016 году. Каждый год перед завершением конкурса здесь закладывают звезду с именами участников и названиями стран, которые они представляют.

Бронзовый барельеф разместили на улице Несербской, возле морского порта. Его изготовили участники конкурса под руководством скульптора, члена Союза художников России Вячеслава Звонова, передает ТАСС. На барельефе можно увидеть логотип «Новой волны».

Гостями конкурса в Сочи стали многие российские знаменитости. Например, актриса Марина Федункив дебютировала на «Новой волне» в качестве ведущей. Она приехала на фестиваль с молодым мужем-итальянцем, с которым они показали страстный поцелуй на красной ковровой дорожке.

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сочи фестиваль новая волна
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