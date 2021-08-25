Изможденный вид солиста «Любэ» Расторгуева напугал фанатов

Москва, 25 августа. Народный артист России Николай Расторгуев поделился с поклонниками в Instagram снимком, который был сделан на студии продюсера Игоря Матвиенко.

Солист группы «Любэ» показал ночную работу над новыми композициями. Поначалу, фолловеры обрадовались, что в скором времени услышат хиты легендарного коллектива. А потом они обратили внимание на уставший вид 64-летнего музыканта.

«С нетерпением ждет шлягеров»; «Такие грустные усталые глаза, встряхнитесь! Вы классный!»; «Николай Вячеславович, берегите себя, вы у нас один такой. Вид изможденный, здоровье — превыше всего. Будет здоровье, будет и творчество», — написали пользователи.

Советская рок-группа «Любэ» была основана Игорем Матвиенко в 1989 году, ее бессменным лидером является Николай Расторгуев. В репертуар коллектива вошли патриотические и военные песни, среди которых «Станция Таганская», «Атас», «Давай за?», «А река течет», «Ребята с нашего двора».

Ранее музыкант опубликовал в соцсетях снимок со своим младшим сыном Колей. Мужчины отдыхали на даче и приготовили на мангале простую русскую еду — жареную рыбу с картошкой. Поклонники заметили, что наследник очень похож на своего звездного отца.