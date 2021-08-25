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В США набирает популярность новое травмоопасное развлечение

  /   Обновлено: 25 августа 2021 16:20
Весь мир
В США набирает популярность новое травмоопасное развлечение
PrScr YouTube  /  Chefboyty

Вашингтон, 25 августа. Медицинские власти США бьют тревогу в связи с тем, что в стране набирает обороты новое травмоопасное развлечение — Milk crate challenge.

Его суть сводится к тому, что участник должен пройтись по «лесенке», составленной из пустых ящиков из-под молочных бутылок, высота которой может достигать человеческого роста. Несмотря на кажущуюся простоту, сделать это не так-то просто, и зачастую такая попытка заканчивается падением.

Врачи по всей стране рассказывают о многочисленных травмах, с которыми к ним обращаются участники челленджа: от ссадин и ушибов до черепно-мозговых травм и повреждений позвоночника.

Несмотря на то, что точных данных о количестве пострадавших нет, хирург-ортопед из больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке, Шон Энтони, рассказывает, что коллеги со всей страны сообщают на онлайн-форумах, что они сталкиваются с различными травмами, которые были получены участниками Milk crate challenge.

«Это, возможно, даже хуже, чем падение с лестницы. Очень трудно удержаться от падений, которые я видел в этих видео. Они подвергают свои суставы большому риску травм», — говорит Шон Энтони.

Медицинские работники выражают серьезную озабоченность огромным ростом популярности челленджа, который приводит ко все новым случаям травм и еще сильнее нагружает медицинскую систему страны, которая вынуждена отвлекать ресурсы от борьбы с пандемией COVID-19.

«Медицинские работники, когда им приходится иметь дело с пациентами с COVID и Milk crate challenge»

1 августа житель Чикаго опубликовал в Facebook видео двух мужчин, идущих по ящикам от молочных бутылок — предположительно, первые видео того, что позже стало известно как Milk crate challenge. Примерно две недели спустя видео были опубликованы двумя людьми в Колумбусе, штат Огайо, и стали вирусными после того, как видео людей, не выполнивших задание, было опубликовано в TikTok, где за один день набрало более 5 миллионов просмотров.

С тех пор в Сети распространились сотни видеороликов, на которых люди пытаются выполнить проход по ящикам. Модное развлечение получило распространение даже в американских тюрьмах.

Примечательно, что некоторые американцы усмотрели в новом развлечении скрытый расизм, так как жертвами челленджа становятся, в основном, афроамериканцы, которые чаще других отваживаются пройтись по ящикам.

Пока никто из экспертов не может предсказать сколько в США продлится новое вирусное увлечение, можно констатировать, что процесс естественного отбора в современном мире приобретает все новые причудливые формы.

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сша медицина Milk crate challenge
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