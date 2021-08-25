Сергей Бугаев рассказал, что ему больше всего запомнилось на съемках фильма «АССА»

Советский и российский режиссер, продюсер Сергей Соловьев в эту среду отмечает свой 77-й день рождения. Через ФАН именинника поздравил художник, музыкант, актер Сергей Бугаев. Собеседник поделился впечатлениями от участия в съемках культового фильма «АССА».

«Прежде всего запомнилось общение межпоколенческое. Станислав Говорухин, Сергей Соловьев еще в СССР были известны своим вольнодумством, попытками разнообразить плоскость культурного ландшафта. Когда молодые и не умудренные длительным жизненным опытом революционеры типа Тимура Новикова, Виктора Цоя, Сергея Курехина соприкоснулись с людьми, которые прошли существенную часть творческого пути, было интересно», — рассказал музыкант.

Агентство городских новостей Москва / Игорь Иванко

Сергей Бугаев подчеркнул, что с Сергеем Соловьевым у него сложились хорошие отношения.

«Прекрасный человек. Любимый друг. Большой поэт. Очень рад, что он продолжает свою творческую деятельность. Безумно рад, что в жизни прошли через невероятно интересный момент в истории планеты. И он всегда был замечательным другом, где бы мы с ним ни встречались, в разных частях Земли, — всегда было очень здорово, поучительно, познавательно», — сказал собеседник ФАН.

Кадр из фильма «Асса» /

Он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинника.

«Огромного здоровья ему! Надеюсь, съездим в Ялту. Недавно мне оттуда звонили. Сказали, что хотят установить на набережной какую-то табличку, связанную со съемками фильма «АССА». Я ему позвонил. Он говорит: «Может быть. Заеду, тебя возьму, поедем вместе».

Ранее режиссер Антон Мегердичев через ФАН поздравил с днем рождения актера Марата Башарова. По словам собеседника агентства, без участия артиста картина «Движение вверх» получилась бы вполовину слабее.