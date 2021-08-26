На зависть «демократическому» Западу: почему сумма госдолга РФ — выдающийся результат

Самый выдающийся результат уже почти десять лет на зависть и удивление «демократическим» рейтинговым агентствам Запада демонстрирует Россия. Такое мнение ФАН высказал экономист, эксперт по коммуникациям и КСО Андрей Лобода.

Российский госдолг

Государственный долг РФ с начала года увеличился на 1,483 трлн рублей, достигнув отметки 20,4 трлн рублей, что составляет 17,7% ВВП. Об этом говорится в аналитической записке Счетной палаты.

Согласно документу, относительно аналогичного периода прошлого года рост госдолга составил 7,8%. Внутренний долг России увеличился на 1,435%, до 16,187 трлн рублей, — плюс 9,7%. Доля внутреннего долга во всем объеме госдолга выросла с 77,9% до 79,3%.

Федеральное агентство новостей /

Внешний долг с января по июль 2021 года стал больше на 1,839 млрд долларов, достигнув 58,542 млрд долларов — плюс 3,2%. В рублевом исчислении этот показатель вырос на 47,871 млрд рублей, до 4,237 трлн рублей, — плюс 1,1%. На обслуживание госдолга из бюджета за полгода ушло 506 млрд рублей, 434,5 млрд из которых были направлены на внутренний долг.

Выдающийся результат

Как бы ни штормило в геоэкономических отношениях Запада и России, макроэкономические показатели развития экономики той или иной страны демонстрируют наглядные результаты развития и отражают накопившиеся годами проблемы, заметил Андрей Лобода. Уже порядка 20 лет все страны Южной Европы живут в долг, их финансовое самочувствие очень серьезно завязано на решения ЕЦБ и регулирование денежно-кредитной политики ЕС. В среднем по ЕС госдолг входящих в него стран превышает 90% к ВВП каждой страны-участницы. Сегодня положение Португалии, Испании, Италии в плане финансового здоровья очень шаткие, госдолг этих стран к ВВП составляет почти 150%, а у Греции превышает 206%. В какой бы политической стабильности ни жили эти страны, проблемы их бюджетов и результаты экономической деятельности вызывают скепсис и традиционную необеспеченную эмиссию евро.

«Нужно справедливо отметить, что только у двух стран Европы сегодня самые низкие показатели госдолга к ВВП. Самый выдающийся результат уже почти десять лет на зависть и удивление «демократическим» рейтинговым агентствам Запада демонстрирует Россия. Государственный долг нашей страны по итогам первой половины 2021 года составил 20,4 трлн руб., или 17,7% ВВП. С начала года госдолг подрос на 1,48 трлн руб. Это один из лучших показателей госдолга к ВВП по сравнению со всеми странами мира», — пояснил Андрей Лобода.

Федеральное агентство новостей /

По его словам, существенная доля российского госдолга — ОФЗ, на которое Минфин подсел уже несколько лет назад. Доля нерезидентов в нем превышает 20%, однако экономическая целесообразность заимствований средств вызывает очень большие вопросы.

Стать импортером капитала

«Бюджет России сегодня уверенно профицитный, привлечено в бюджет страны за семь прошедших месяцев почти на 800 млрд рублей больше, чем планировалась. А вот в структуре внутреннего долга 91,8% приходится на ОФЗ, на их обслуживание только в первом полугодии потрачено 506 млрд рублей», — добавил Андрей Лобода.

По его мнению, теневая экономика России, по оценкам Всемирного банка и западных экспертов, превышает 300 млрд долларов. Стоило бы активнее заниматься ее обелением и получать дополнительные налоговые поступления, а не ходить Минфину с протянутой рукой перед российскими и зарубежными кредиторами. Репутационные потери рубля на фоне займов и бюджетного правила следует как можно оперативнее сгладить, переосмыслив работу в этом направлении. Рост госдолга за счет ОФЗ — не самая лучшая перспектива. Важнее вложение средств в крупные инфраструктурные проекты, превращение России в импортера капитала.

Экономист обратил внимание, что санкциями Россию уже не напугаешь. Остается придать рублю силу и здоровье. Низкий госдолг, высокие цены на российский экспорт и грамотная экономическая политика придадут стране новый импульс развития.