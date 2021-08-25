Идеальная цель для пиара: Манукян о судебном иске к Первому каналу из-за плохих новостей

Блогер Вадим Манукян, который ранее нередко критиковал Первый канал за эфирную политику, на этот раз заступился за телевизионщиков. Речь идет об истории с петербургским адвокатом, который подал на «первую кнопку» в суд, требуя компенсировать ему моральный вред и убытки в размере 10,5 миллиона рублей из-за большого количества негативных новостей на телеканале.

По мнению Вадима Манукяна, автор иска просто пиарится за чужой счет.

«Очевидно, что Первый канал — это идеальная цель для пиара, — отметил блогер в беседе с ФАН. — Уверен, что телеканал на это даже отвечать не станет. Что касается новостей, лично я их на ТВ не смотрю. Все, что мне необходимо узнать из информационной среды, нахожу, например, в Telegram. А на Первом канале я с удовольствием смотрю их лучшие шоу: «Что? Где? Когда?», «Гoлос» и т. д., что и другим советую».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По мнению Манукяна, судиться с телеканалом из-за «плохих новостей» — идея по меньшей мере странная: не телевизионщики создают новости, они их просто доносят до зрителей, что, собственно, и является задачей СМИ. Кроме того, никто не отменял известное правило: не нравится — не смотри, не насилуй себя, посоветовал блогер.

«Если мне что-то не нравится, я сразу переключаю канал и всем рекомендую следовать этому принципу. Так вы и нервы свои сбережете, а также суд и психологов своими проблемами, вызванными взаимодействием с телевизором, не будете загружать», — отметил Вадим Манукян.

Ранее стало известно, что Петроградский районный суд Санкт-Петербурга принял к рассмотрению иск адвоката Игоря Мирзоева к АО «Первый канал». Мирзоев требует с телеканала 10,5 миллиона рублей в виде компенсации морального вреда и убытков из-за большого количества негативных новостей. Как указано в исковом заявлении, Мирзоев так расстраивался из-за плохих новостей, что даже был вынужден обратиться к психологу, на услуги которого потратил 500 тысяч рублей. Остальные 10 млн истец требует в виде компенсации морального вреда, так как, по его подсчетам, на плохие новости, посвященные преступлениям, военным конфликтам и техногенным катастрофам, отводилось 78,2% общего количества новостных публикаций канала.