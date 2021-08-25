Хилари Клинтон организовала чартерные рейсы для вывоза женщин из Афганистана

Вашингтон, 25 августа. Афганских женщин, находящихся в группе риска, будут вывозить из республики на чартерных рейсах. Такой способ эвакуации организовала экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон.

Бывший госсекретарь Соединенных Штатов и ее команда решили помочь активисткам, которые боролись за права женщин в Афганистане. К инициаторам поддержки присоединились и другие влиятельные американцы. Они пожертвовали средства для запуска чартерных рейсов из исламского государства1, сообщили журналисты зарубежных изданий.

Ранее стало известно, что просьба афганской диаспоры о въезде беженцев в Россию была одобрена. Порядка тысячи человек желают уехать со своей родины в РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.