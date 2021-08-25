Друзь назвал «коммерческим» визит патриарха Варфоломея на Украину

Константинопольский патриарх Варфоломей находится в Киеве в целях наживы, которую он получит при помощи раскольников. Об этом ФАН заявил политолог Игорь Друзь, комментируя визит на Украину в День независимости человека, выдавшего томос украинским раскольникам и «благословившего» рейдерские захваты православных храмов.

«Как известно, патриарх Варфоломей поддержал раскол православной церкви на Украине. Его решение о выдаче томоса так называемой ПЦУ антиканонично и беззаконно. Более того, его поступок, с точки зрения светских законов, можно расценивать как вмешательство во внутренние дела другого государства», — напомнил собеседник ФАН.

Друзь напомнил «аргумент» Варфоломея в пользу отделения ПЦУ о том, что 350 лет назад Киевская митрополия перешла под юрисдикцию Москвы, и сравнил его с требованием вождя какого-нибудь племени американских индейцев передать ему под управление Нью-Йорк, так как его предки когда-то жили в тех местах.

«Константинопольский патриархат и сам Варфоломей всегда признавали юрисдикцию Москвы над Киевской митрополией. Варфоломей выражал одобрение руководству УПЦ Московского патриархата и заявлял, что раскол недопустим. Было обнародовано его письмо ныне покойному патриарху Алексию, где он поддержал анафему главе украинских раскольников Филарету Денисенко, который в 1992 году возглавил так называемую «православную церковь Украины Киевского патриархата», — подчеркнул эксперт.

ТАСС /

По словам Друзя, Варфоломей признал киевских раскольников из меркантильных, коммерческих соображений, желая подмять под себя как можно больше храмов, которые раскольники отняли у УПЦ, а также преследовал политические цели, выполняя заказ Государственного департамента США, с которым тесно связан.

«Для части украинских храмов он надеется получить ставропигию, то есть сделать их независимыми от местной епархиальной власти и подчинить себе. Ему уже передали Андреевскую церковь — прекрасный храм, построенный в XVII веке в центре Киева знаменитым Растрелли. Он хочет увести в раскол все лавры украинской канонической православной церкви — самые большие православные мужские обители, имеющие особенное духовное и историческое значение», — пояснил политолог.

Игорь Друзь объяснил, что политическая суть визита стамбульского патриарха символически проявилась и в том, что он приехал не на православный праздник, а на государственный праздник «незалежной», и встретился не с духовными лицами, а с политиками.

«В Борисполе его встретил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, затем Варфоломей отправился на переговоры к Владимиру Зеленскому, далее он общался с депутатами Рады. В это же время Варфоломея везде встречали тысячи возмущенных православных украинцев. Он прятался от протестующих. В Верховную раду Константинопольский патриарх пробрался через черный ход, так как у парадного крыльца его ожидали около 10 тысяч верующих, чтобы обвинить в потакании расколу и в пособничестве отнятия у УПЦ храмов», — заявил аналитик.

ТАСС / Efrem Lukatsky

Друзь отметил, что Варфоломей наплевательски относится к канонам, и это наблюдается не только в попрании им законов церковной юрисдикции.

«На встрече стамбульского патриарха Варфоломея и митрополита ПЦУ Епифания застолье было с мясными блюдами, что для монахов строжайше запрещено, — уточнил эксперт. — Были на столе у этих монахов и рыба с вином, которые в дни Успенского поста возбранены. Фото банкета в своем мессенджере опубликовал один из так называемых «епископов» от раскольников».

По мнению собеседника ФАН, глобалисты пытаются искоренить православие, подменяя его сектантской идеологией в стиле «религии нового века» нью-эйдж. Он уточнил, что подобная тактика применяется для деградации и «оскотинивания» человечества.

«Отказ от канонов — первый шаг. Дальше следует упразднение морали и традиционных ценностей, насаждение наркомании, содомии, упразднение института семьи и понятия государственности, управляемый хаос. Константинопольский патриархат стоит на экуменических позициях, он выступает за объединение с католиками. Правая рука Варфоломея, митрополит Иоанн, требует «не осуждать грех гомосексуализма», а митрополит Епифаний поддержал легализацию наркотиков на Украине», — добавил аналитик.

Игорь Друзь заметил, что помпезный прием украинскими властями Варфоломея, имеющего не более двух тысяч прихожан в Турции, подтверждает: поддержка украинского раскола православной церкви ведется на самом высоком уровне коллективного Запада. Для русофобов, по мнению Друзя, все это — важнейшее направление в идеологической войне против русских.