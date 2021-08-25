Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 августа 16:08
16:05
Происшествия
Бастрыкин намерен посетить Тюмень в рамках расследования дела об убийстве девочки
16:02
Общество
Путин анонсировал заседание Совета по физкультуре и спорту
16:01
Спорт
Осипов объяснил, почему телеканалы не покупают права на показ матчей РПЛ
15:54
Армия
Четыре самолета ВКС РФ с гражданами России и СНГ вылетели из Кабула
15:53
Общество
Попытка прорыва польского депутата через белорусскую границу к мигрантам попала на видео
15:53
Общество
Мэров городов Крыма обязали писать объяснительные из-за несоблюдения антиковидных мер
15:52
Политика
Экс-президент Украины Кучма назвал главную причину потери Крыма Киевом
15:49
Общество
Участники «Новой волны» заложили бронзовый барельеф в центре Сочи
15:44
Шоу-бизнес
Изможденный вид солиста «Любэ» Расторгуева напугал фанатов
15:42
Происшествия
Мощный пожар подобрался к садовому товариществу в Свердловской области
Все новости

Москва одобрила въезд в Россию почти тысяче афганцев

  /   Обновлено: 25 августа 2021 15:50
Политика
Москва одобрила въезд в Россию почти тысяче афганцев
Global Look Press  /  Hindustan Times

Москва, 25 августа. Афганская диаспора получила положительный ответ от Москвы на просьбу помочь примерно тысяче желающих уехать в Россию.

Сообщил об этом президент Центра диаспор Афганистана в РФ Гулам Мохаммад Джалал. По его словам, число граждан, изъявивших желание эмигрировать насчитывает тысячи. Однако разрешение на въезд смогли получить только афганцы, имеющие российские паспорта или вид на жительство, и студенты, которые получают образование в России, но были вынуждены остаться в своей стране из-за пандемии. Помимо этого Москва одобрила приезд жителей республики, работавших в коммерческих структурах и имеющих разрешение на работу и соответствующую российскую визу.

«Теперь они стоят на очереди, при первой же технической возможности — когда будет открыт аэропорт — они прилетят в Россию», — сказал глава центра афганской диаспоры.

Лидер сопротивления представителям запрещенного в РФ террористического движения «Талибан»1 Ахмад Масуд выразил надежду, что Москва окажет посредничество в переговорах с талибами. По его словам, сейчас силы сопротивления не имеют контакты с российской стороной, однако именно Россия может помочь в стабилизации ситуации в республике.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Москва одобрила въезд в Россию почти тысяче афганцев
россия кабул афганистан талибы въезд
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru