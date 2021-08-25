Москва одобрила въезд в Россию почти тысяче афганцев

Москва, 25 августа. Афганская диаспора получила положительный ответ от Москвы на просьбу помочь примерно тысяче желающих уехать в Россию.

Сообщил об этом президент Центра диаспор Афганистана в РФ Гулам Мохаммад Джалал. По его словам, число граждан, изъявивших желание эмигрировать насчитывает тысячи. Однако разрешение на въезд смогли получить только афганцы, имеющие российские паспорта или вид на жительство, и студенты, которые получают образование в России, но были вынуждены остаться в своей стране из-за пандемии. Помимо этого Москва одобрила приезд жителей республики, работавших в коммерческих структурах и имеющих разрешение на работу и соответствующую российскую визу.

«Теперь они стоят на очереди, при первой же технической возможности — когда будет открыт аэропорт — они прилетят в Россию», — сказал глава центра афганской диаспоры.

Лидер сопротивления представителям запрещенного в РФ террористического движения «Талибан»1 Ахмад Масуд выразил надежду, что Москва окажет посредничество в переговорах с талибами. По его словам, сейчас силы сопротивления не имеют контакты с российской стороной, однако именно Россия может помочь в стабилизации ситуации в республике.

1 Организация запрещена на территории РФ.