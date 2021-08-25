Фильмы «Китобой» и «Дорогие товарищи!» оказались в лонг-листе Европейской киноакадемии

Берлин, 25 августа. Европейская киноакадемия включила сразу три российских художественных ленты в лонг-лист своей премии. Например, в список попал фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!».

Киноакадемия объявила первую часть лонг-листа 24 августа. В список вошли 40 игровых и 15 документальных лент. Вторую часть претендентов назовут в сентябре.

Помимо «Дорогих товарищей!», получивших специальный приз жюри на Венецианском кинофестивале, в лонг-лист попали фильмы «Китобой» Филиппа Юрьева и «Коференция» Ивана И. Твердовского. Среди документальных картин есть проект российского режиссера Виталия Манского «Горбачев. Рай», однако странами-производителями ленты являются Латвия и Чехия.

Ранее фильм «Кончаловского «Дорогие товарищи!» оказался в лонг-листе премии международного кинофестиваля «Восток — Запад. Золотая арка». В число номинантов вошла и лента Ренаты Литвиновой «Северный ветер».