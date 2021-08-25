Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 августа 16:08
16:05
Происшествия
Бастрыкин намерен посетить Тюмень в рамках расследования дела об убийстве девочки
16:02
Общество
Путин анонсировал заседание Совета по физкультуре и спорту
16:01
Спорт
Осипов объяснил, почему телеканалы не покупают права на показ матчей РПЛ
15:54
Армия
Четыре самолета ВКС РФ с гражданами России и СНГ вылетели из Кабула
15:53
Общество
Попытка прорыва польского депутата через белорусскую границу к мигрантам попала на видео
15:53
Общество
Мэров городов Крыма обязали писать объяснительные из-за несоблюдения антиковидных мер
15:52
Политика
Экс-президент Украины Кучма назвал главную причину потери Крыма Киевом
15:49
Общество
Участники «Новой волны» заложили бронзовый барельеф в центре Сочи
15:44
Шоу-бизнес
Изможденный вид солиста «Любэ» Расторгуева напугал фанатов
15:42
Происшествия
Мощный пожар подобрался к садовому товариществу в Свердловской области
Все новости

Фильмы «Китобой» и «Дорогие товарищи!» оказались в лонг-листе Европейской киноакадемии
Общество
Фильмы «Китобой» и «Дорогие товарищи!» оказались в лонг-листе Европейской киноакадемии
Кадр из фильма «Дорогие товарищи!»

Берлин, 25 августа. Европейская киноакадемия включила сразу три российских художественных ленты в лонг-лист своей премии. Например, в список попал фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!».

Киноакадемия объявила первую часть лонг-листа 24 августа. В список вошли 40 игровых и 15 документальных лент. Вторую часть претендентов назовут в сентябре.

Помимо «Дорогих товарищей!», получивших специальный приз жюри на Венецианском кинофестивале, в лонг-лист попали фильмы «Китобой» Филиппа Юрьева и «Коференция» Ивана И. Твердовского. Среди документальных картин есть проект российского режиссера Виталия Манского «Горбачев. Рай», однако странами-производителями ленты являются Латвия и Чехия.

Ранее фильм «Кончаловского «Дорогие товарищи!» оказался в лонг-листе премии международного кинофестиваля «Восток — Запад. Золотая арка». В число номинантов вошла и лента Ренаты Литвиновой «Северный ветер».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Фильмы «Китобой» и «Дорогие товарищи!» оказались в лонг-листе Европейской киноакадемии
фильмы кончаловский европейская киноакадемия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru