Редкое видео посадки самолетов ВВС Белоруссии на гражданскую трассу появилось в Сети

Минск, 25 августа. Самолеты белорусских ВВС отработали посадку на гражданскую автомобильную дорогу в ходе прошедших специальных учений, совместных с подразделениями российской армии.

Видео уникальных действий пилотов ВВС Белоруссии появилось в Сети. Для учений использовался участок трассы М-4 «Минск-Могилев», перекрытый для движения всех автомобилей с 82 по 86 километры.

ВВС Белоруссии использовали для посадки на автодорогу учебные самолеты Як-130 и штурмовики Су-25.

Ранее стало известно о привлечении к российско-белорусским маневрам «запад-2021» сотен единиц бронетехники и около 80 самолетов и вертолетов. О попытке командования Вооруженных сил Украины приспособиться к дефициту тяжелого вооружения путем акцента на диверсионные операции сообщал «Царьград».