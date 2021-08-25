Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 августа 16:13
16:11
Происшествия
Восьмилетняя школьница из Тюмени была убита в первый день исчезновения
16:09
Шоу-бизнес
«Гормонов может не хватать»: названа причина холостяцкой жизни Баскова
16:08
Наука
Биологи сделали прорыв в изучении эволюции растений с помощью 3D-технологий
16:05
Происшествия
Бастрыкин намерен посетить Тюмень в рамках расследования дела об убийстве девочки
16:02
Общество
Путин анонсировал заседание Совета по физкультуре и спорту
16:01
Спорт
Осипов объяснил, почему телеканалы не покупают права на показ матчей РПЛ
15:54
Армия
Четыре самолета ВКС РФ с гражданами России и СНГ вылетели из Кабула
15:53
Общество
Попытка прорыва польского депутата через белорусскую границу к мигрантам попала на видео
15:53
Общество
Мэров городов Крыма обязали писать объяснительные из-за несоблюдения антиковидных мер
15:52
Политика
Экс-президент Украины Кучма назвал главную причину потери Крыма Киевом
Все новости

В Твери ищут мальчика, который ушел из дома после ссоры с родителями
Происшествия
В Твери ищут мальчика, который ушел из дома после ссоры с родителями
tver.sledcom.ru  /  Пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области

Тверь, 25 августа. Школьник бесследно исчез после ссоры с родителями. Полиция ищет ребенка.

Сотрудники правоохранительных органов и волонтеры начали поиски 13-летнего мальчика, который поссорился с родителями и ушел из дома 21 августа. О его местонахождении до сих пор ничего неизвестно.

Следователи начали проверку по факту исчезновения ребенка. Правоохранители осмотрели дом, где живет подросток, и не обнаружили следов или предметов, свидетельствующих о совершении противоправных действий.

Ранее омские полицейские помогли заблудившемуся грибнику. Мужчина так увлекся поиском грибов, что не заметил, как оказался в незнакомой местности.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / В Твери ищут мальчика, который ушел из дома после ссоры с родителями
дети тверь пропали
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru