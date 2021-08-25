В Твери ищут мальчика, который ушел из дома после ссоры с родителями

Тверь, 25 августа. Школьник бесследно исчез после ссоры с родителями. Полиция ищет ребенка.

Сотрудники правоохранительных органов и волонтеры начали поиски 13-летнего мальчика, который поссорился с родителями и ушел из дома 21 августа. О его местонахождении до сих пор ничего неизвестно.

Следователи начали проверку по факту исчезновения ребенка. Правоохранители осмотрели дом, где живет подросток, и не обнаружили следов или предметов, свидетельствующих о совершении противоправных действий.

Ранее омские полицейские помогли заблудившемуся грибнику. Мужчина так увлекся поиском грибов, что не заметил, как оказался в незнакомой местности.