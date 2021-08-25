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Зарплаты россиян вернулись на докризисный уровень

  /   Обновлено: 25 августа 2021 15:43
Экономика
Зарплаты россиян вернулись на докризисный уровень
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 августа. Позитивные тенденции продолжают отмечаться на рынке труда, а зарплаты выросли до показателей докризисного уровня, сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Так, по методологии Международной организации труда уровень безработицы последовательно снижается, показатель достиг 4,8% по итогам июня, в сравнении с пиком августа прошлого года зафиксировано снижение на 1,6%. В то же время численность рабочей силы и уровень участия в рабочей силе за последние несколько месяцев опережают значения аналогичных периодов 2019 года.

«Заработные платы по итогам пяти месяцев текущего года продолжают рост и в целом уверенно превышают докризисные уровни», — цитирует сообщение по итогам заседания ТАСС.

Председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга Валерий Москаленко ранее рассказал о средней номинальной начисленной зарплате в городе по итогам пяти месяцев текущего года. Официальный уровень безработицы в Северной столице составляет 2,2%.

По прогнозам Смольного, по итогам текущего года номинальная зарплата петербуржца составит 75,2 тысячи рублей, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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зарплата голикова безработица рынок труда
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