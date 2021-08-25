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Лидер афганского сопротивления попросил Москву помочь в организации переговоров

  /   Обновлено: 25 августа 2021 15:26
Армия
Лидер афганского сопротивления попросил Москву помочь в организации переговоров
Global Look Press  /  Str

Кабул, 25 августа. Лидер сопротивления боевикам «Талибана»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) Ахмад Масуд заявил, что рассчитывает на посредничество России в переговорах с талибами.

По его словам, в настоящее время у сил сопротивления нет контактов с российской стороной, однако именно Москва может оказать помощь в стабилизации ситуации в республике.

«Я думаю, что Москва может помочь провести что-то вроде экстренных мирных переговоров между нами и «Талибаном» и убедить их прийти на них. Это то, что возможно, и то, что поможет нам», — сказал Масуд в интервью РБК.

Стоит отметить, что боевики «Талибана» захватили почти всю территорию Афганистана. Провинция Панджшер, которая в основном населена таджиками, является единственным в республике организованным очагом противостояния талибам.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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россия афганистан талибан
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