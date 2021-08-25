Галерея красочных граффити развернулась на скалах в Северной Осетии

Отвесные скалы превратились в самую большую галерею граффити на Северном Кавказе. Для этого художники из разных городов России и стран ближнего зарубежья несколько дней жили в палаточном лагере на перевале. Творцы создавали произведения искусства под открытым небом. Десять художников разных национальностей воплотили на скалах элементы своей культуры и ее связь с Осетией.
«Идея была такая, чтобы Осетия заявила в глобальном плане о том, что мы открыты для других культур, для диалога, для туризма, открыты для обмена знаниями, что и случилось» — рассказывает Руслан Гацалов, организатор фестиваля.
Местом проведения фестиваля стал перевал Кахтисар. Здесь сейчас прокладывают дорогу и разрушают горную породу. По мнению Руслана, разрезанные доломитовые камни — идеальная поверхность для рисования.
Необычный фестиваль одобрили не все, но художника это не смущает.
«В любом случае это искусство, и оно порождает эмоции. У кого-то эти эмоции связаны с негативом, кто-то выражает свое согласие; кто-то хочет, чтобы еще что-то создали подобное, а кто-то против. Если цель искусства — порождать эмоции, то эта цель достигнута» — объясняет он.