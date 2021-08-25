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В иркутском лесу вызволили пойманного в клетку браконьерами медведя
Происшествия
В иркутском лесу вызволили пойманного в клетку браконьерами медведя
pixabay.com

Иркутск, 25 августа. Сотрудники охотничьего хозяйства и волонтеры обнаружили в лесу на территории Усть-Илимского района Иркутской области запертого в клетке медведя.

Хищник находился в изможденном состоянии, потому что долгое время был без воды и пищи. Клетку с самозапирающимся железным устройством установили браконьеры, и животное попалось в нее. Использование такого оборудования запрещено законом. Специалисты демонтировали приспособление, а медведя выпустили на свободу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 258 УК («Незаконная охота»). Правоохранители ищут злоумышленников, чтобы привлечь к ответственности.

Тем временем жители Самары спасли застрявшую в решетке фонтана черную собаку. Пес решил попить и попал в ловушку, где провел более трех часов.

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