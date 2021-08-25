Бывшая солистка «Тату» назовет причину распада группы в эфире шоу «Секрет на миллион»

Москва, 25 августа. Экс-солистка «Тату» Лена Катина стала гостьей телеведущей Леры Кудрявцевой на шоу «Секрет на миллион» и объяснила, почему скандально известная группа распалась.

Выпуск с участием певицы, которая сейчас занимается сольной карьерой, выйдет на канале НТВ вечером 28 августа. В эфире Катина назовет зрителям причину прекращения существования «Тату».

Экс-солистка группы поделилась с Лерой Кудрявцевой и другими подробностями о временах ее работы в дуэте с Юлией Волковой. Например, ведущая шоу «Секрет на миллион» спросила Катину, по-настоящему ли они со второй участницей целовались на сцене.

«Разве можно целоваться не по-настоящему?» — с улыбкой ответила певица.

Артистка рассказала Кудрявцевой о гонорарах солисток «Тату», а также раскрыла неприятные детали, скрытые от внимания пубьлики. О событиях, которые оставались за кадром, Катиной до сих пор больно вспоминать.

«Я каждую ночь переживала один и тот же кошмар. Меня мучил только один вопрос: «Почему я?»» — цитирует экс-солистку «Тату» Teleprogramma.pro.

Певица решила рассказать об этой проблеме в эфире, чтобы помочь подросткам справиться с подобными ситуациями. Сейчас Катина может говорить об этих загадочных событиях спокойно.

Ранее телеведущая Ася Калясина поделилась своей версией причин распада «Тату». По ее мнению, солистки группы не ценили то, что имели на пике популярности.