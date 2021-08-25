Сочи на все времена: чем и как живет главный курорт России?

Год от года Черноморское побережье, а вместе с ним и Сочи, как его жемчужина, не теряют, а только множат свою популярность.

ФАН попытался разобраться в том, почему Сочи остается курортом №1 в России и за что его так любят не только жители нашей страны, но и многочисленные зарубежные гости, в чем сила культуры и традиций, а также порассуждал о философии гостеприимства.

Все начинается с традиций

«Конечно, все начинается с традиций. С традиции отдыхать на юге, с того, что большинство гостей возвращается в Сочи неоднократно, очень любят его. Сегодня Сочи не просто солнце и море — то, с чем он у нас ассоциировался со времен СССР. Сегодня Сочи — многопрофильный, очень современный курорт с диверсифицированным туристическим продуктом. Предлагается отдых и в межсезонье, и в высокий сезон, как в летний, так и в зимний. Курорт предлагает хорошую бальнеологическую базу. Очень развита индустрия развлечений, и все это, конечно, накладывается на высокий уровень сервиса, обслуживания, наличия мировых сетей и заданного высокого уровня гостеприимства на территории», — рассказала ФАН Мария Золотухина, врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

При этом, как рассказала Мария Золотухина, на территории региона расположено три курорта федерального значения. Они конкурируют между собой, но при этом Сочи как был, так и остается главным не только на Кубани, но и в целом в России.

«Статус этих курортов обязывает их к тому, чтобы и конкурировать между собой, и одновременно задавать самую высокую планку качеству отдыха. Надо понимать, что на каждой из этих территорий есть свой клиент, несколько отличается и портрет гостя, и сам туристический продукт, который формируют эти территории. Конкуренция за гостя есть, и сам гость сегодня достаточно любопытный: он хочет посмотреть, выбрать и найти что-то свое», — добавила Мария Золотухина.

Традиционности в последние два года добавила и пандемия. Многие зарубежные направления оказались закрыты, люди устремились на Черноморское побережье. При этом в 2020 году регион пережил жесткие коронавирусные ограничения, они серьезно ударили и по туристической отрасли, но она смогла быстро восстановиться. Для некоторых это стало временем потерь, но многие использовали и это «застойное» время с умом — получили дополнительный импульс к развитию.

«Я почти каждый год приезжаю в любимый Сочи, по этому направлению езжу еще со времен молодости, а мне уже за 80. Пробовала отдыхать и в Анапе, и в Геленджике — хорошо там, конечно, но сердце мое здесь. Выхожу из поезда, вижу всю эту красоту… и Сердце замирает. А легкие наполняются таким пьянящим воздухом — жить и дышать становится многократно легче», — рассказала ФАН Раиса Васильева, туристка из Алтайского края.

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Гостеприимство и сервис

Сочи растет — факт бесспорный. Появляются новые места размещения: как респектабельные отели мирового уровня, так и небольшие частные гостиницы, которые рассчитаны на туриста с любым уровнем дохода.

После пандемии многие начали говорить, что цены устремились вверх — отдых стал дороже. Частники, хозяева квартир, уже в апреле многократно взвинтили цены на аренду жилья. Поток гостей был таким, что даже стали говорить о возможном ограничении въезда иногородних автомобилей на курорт. Купальный сезон начался гораздо раньше обычного. А вместе с ним — и курортная истерия, которую властям все же удалось купировать. Летний сезон прошел на ура, впереди бархатный.

Весной скромную «однушку» или студию в центре Сочи можно было снять за 90–100 тысяч в месяц. В течение сезона цена обещала меняться и к августу достичь 130–150 тысяч. Правда, этого не случилось, если только в отдельных случаях.

«Если снимете на год, то готова установить фиксированный тариф — 90 тысяч в месяц и не повышать его в течение года. Да, еще в прошлом году все было дешевле, в позапрошлом — еще ниже цены были. Но теперь есть спрос, туристов много. Не вам, так кому-нибудь другому сдам», — рассказывала в апреле корреспонденту ФАН в переписке на популярном сайте по аренде недвижимости одна из хозяек квартир.

При этом даже эта квартира могла отвечать сервису минимум четыре отельные звезды. Уж очень интересный (судя по фото) был вариант. Если же посмотреть цены сейчас, то можно уложиться и в 35–50 тысяч. Но это если речь о долгосрочной аренде.

ФАН опросил туристов из нескольких регионов России, которые рассказали, почему выбирают Сочи и насколько гостеприимен этот город.

«Знаете, не замечаю разницы. Гостеприимным он был всегда. И не обращаю внимания на негатив, который, возможно, здесь и есть. О нем я иногда слышу от других. Я всегда за то, что как относишься ты — так относятся и к тебе. Всегда любила и буду любить этот город. Хотя в 2019 году «изменила» ему с Абхазией, но ненадолго: недельку там, а вторую здесь», — поделилась с ФАН Наталья Абросимова, туристка из Челябинска. «Гостеприимство в Сочи? Да это же самый теплый и радушный город на земле! Говорить даже не о чем. Поселился в этом году в гостевом доме на тихой улочке, а неподалеку шашлычная. Нереально вкусные шашлыки, мужики прям душу вкладывают в процессе готовки, принимают как родного. И я задумался. Раньше отдыхал в больших отелях, теперь, наверное, не буду, ведь вот оно — то, зачем я ехал сюда. Думаете, за шашлыками? Ошибаетесь — за отношением, которого я не встречал на других курортах», — говорит Павел Королев, турист из Воркуты. «В целом может что-то и хромает здесь в плане сервиса и гостеприимства. Но это человеческий фактор, скорее. Мне нравится. Покажите мне место, где все хорошо. Нигде. Но стремиться надо к совершенству. И в Сочи это делают», — уверен Георгий Кутьин, турист из Белоруссии.

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Сознательный туризм и бархатный сезон

В этом сезоне «крест» на турпотоке грозилась поставить вакцинация, а точнее — то, что без сертификата о прививке от ковида в отели Сочи и Краснодарского края заселиться нельзя. Есть, конечно, некоторые послабления: по медицинским показателям и для детей, но основной массе туристов понежиться под южным солнышком без этого не удастся. В отеле жить можно еще и с ПЦР-тестом, который действует очень недолго, а можно привиться прямо на курорте — для этого созданы все условия.

«Для нас важно сохранить здоровье не только наших жителей, но и всех туристов, которые приезжают на отдых на наши курорты. Сегодня вакцинация — это единственный способ не обрушить нашу систему здравоохранения и не допустить локдаун. Во многом продолжение курортного сезона будет зависеть от сознательности отдыхающих. Мы надеемся, что наши гости подойдут к этому вопросу весьма сознательно и не будут нарушать правила, которые установлены на Кубани», — рассказали ФАН в минкурортов Краснодарского края.

При всем этом бархатный сезон в Сочи обещает быть жарким как в плане погоды, так и в плане наплыва гостей. Прогнозы более чем оптимистичные, это подтверждают данные бронирований крупнейших туроператоров России. Доля Сочи по-прежнему очень велика.

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Отдыхающим на пляжах в городе-курорте стала доступна даже доставка еды. Об этом чуть более двух месяцев назад договорились представители администрации региона и руководство «Яндекс.Еды» на Петербургском международном экономическом форуме. Популярный сервис доставки уже подключил к новой услуге 20 партнеров — самые популярные заведения и сети быстрого питания. Это еще один шаг, ведущий к повышению сервиса на курортах Краснодарского края, он сделает отдых на побережье более комфортным и — что очень важно — безопасным. Туристы смогут получать качественную продукцию, а ресторанный бизнес и потребительская сфера — новый виток развития.

Ранее ФАН рассказывал, что всего в августе в Сочи будет работать свыше 2800 мест размещения общей вместимостью порядка 200 тысяч мест. Очень часто туристам приходится выбирать между Кубанью и Крымом. Хоть и на полуострове меры не такие жесткие, но все равно сотни тысяч гостей проводят свой отпуск на курортах Краснодарского края. Пока он все еще готовится поставить рекорд по количеству гостей, отдохнувших в регионе, а Сочи — безусловно сохранит лидерство.