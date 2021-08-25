Косильщики травы первыми нашли тело убитой девочки в Тюмени

Тюмень, 25 августа. Бригада приглашенных косильщиков стала первой, кто нашел труп убитой восьмилетней девочки. Один из очевидцев допустил, что их туда отправили неслучайно.

Мужчина пояснил, что у следствия уже могли быть предположения, где искать труп ребенка. Бригаду косильщиков отправили именно на конкретный участок, хотя вокруг немало заболоченных участков, сообщало РЕН ТВ.

По данным следствия, девочка исчезла 30 июля. Ее труп был найден 19 августа недалеко от озера Оброчное. Оно расположено в 2,5 километра от дома потерпевшей. СК возбудил дело по статье об убийстве.