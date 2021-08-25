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Милонов от имени байкеров просит ввести на платных трассах особый тариф для мотоциклов

  /   Обновлено: 25 августа 2021 15:14
Общество
Милонов от имени байкеров просит ввести на платных трассах особый тариф для мотоциклов
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Депутат Госдумы, байкер с большим стажем Виталий Милонов обратился от имени мотосообщества к руководителю Федерального дорожного агентства России Роману Новикову с депутатским запросом.

Милонов считает, что пора более дифференцированно подходить к взиманию платы при проезде по платным магистралям. По словам депутата, логично, что проезд большегрузного транспорта стоит дороже, чем проезд легкового автомобиля, — это следствие разной амортизации дорожного покрытия и просто обусловлено экономической целесообразностью.

Милонов от имени байкеров просит ввести на платных трассах особый тариф для мотоциклов
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Вместе с тем, по мнению парламентария, брать за проезд мотоцикла столько же, сколько за проезд легковушки, — и нецелесообразно, и просто несправедливо.

«Мотоцикл почти не занимает места на дороге, не создает пробок, не портит дорожное полотно, а платить за него нужно столько же, сколько за мощный внедорожник», — сетует депутат, выступая от имени всего мотосообщества.

В связи с этим Виталий Милонов просит главу Федерального дорожного агентства инициировать проработку механизма более тонкой дифференциации платы за проезд по платным дорогом. Депутат также просит предусмотреть бесплатный проезд по платным магистралям для некоторых категорий граждан — для ветеранов войны, Героев России и Героев Труда.

ФАН будет следить за тем, как депутатский запрос поможет решить эту проблему.

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милонов байкеры платные дороги
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