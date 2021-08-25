В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Си Цзиньпина

Москва, 25 августа. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Афганистане. Об этом сообщили в Кремле.

Стороны выразили готовность нарастить борьбу с угрозами, которые могут исходить от Кабула. Кроме того, Путин и Цзиньпин выступили за установление мира в Афганистане, чтобы не допустить распространение нестабильности в регионе. Отмечается, что для этого будет использован весь потенциал Шанхайской организации сотрудничества.

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Стороны обсудили ситуацию в Афганистане.