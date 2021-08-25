«Нужно делать наши, нормальные комиксы»: Милонова возмутило решение DC сделать Супермена геем

В российском обществе должна сформироваться антитолерантность к «информационному вирусу» пропаганды гомосексуализма. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Государственной думы Виталий Милонов. Собеседник отреагировал на новость о том, что DC в будущих комиксах может заменить персонажа Супермена на его сына Джонатана Кента с нетрадиционной ориентацией.

«Это типичный пример абсолютно грубой пропаганды нетрадиционных ценностей именно среди детей, потому что комиксы нацелены на подростков. Таким образом хотят показать, что это извращение — на самом деле норма. Хотят, чтобы уже с молодого возраста эти «голубые ценности» детям прививали. В России такое запрещать надо, не допускать. Это негодяйство полнейшее», — высказал свою позицию депутат.

Виталий Милонов отметил, что в России необходимо запустить производство графических новел с конкретной идеей.

«Нужен не только метод запретов. Нужно делать наши, нормальные комиксы, которые пропагандируют нормальные ценности», — сказал собеседник ФАН.

Кадр из сериала «Супермен и Лоис» /

Такие комиксы, по его мнению, помогут не допустить закрепления в нашем обществе нетрадиционных ценностей.

«Толерантность к опасным вирусам губительна для организма. Пропаганда гомосексуализма — это информационный вирус. У человека должна быть иммунная реакция — отсутствие толерантности к этим «инородным телам». Нужно пропагандировать как раз антитолерантность к подобным извращениям», — поделился своим мнением Милонов.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин в беседе с ФАН отреагировал на скандальные слова Сергея Соседова о певице Алле Пугачевой. По словам собеседника, поведение музыкального критика представляет собой не что иное, как настоящее скотство.