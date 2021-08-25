Добронравов о юбиляре Крылове: У нас очень яркие точки творческого соприкосновения

Известный советский и российский певец, композитор и продюсер Александр Добронравов признался ФАН, что в его отношениях с шоуменом Сергеем Крыловым, личных и рабочих, всегда есть гармония.

Автор одного из главных хитов страны конца прошлого века — «Как упоительны в России вечера» — в эксклюзивном интервью не упустил возможности поздравить коллегу и друга с 60-летним юбилеем, а также рассказал о том, что между ними общего, чем они сейчас занимаются и что планируют сделать в будущем.

— Александр Андреевич, у Крылова, с которым вы много работали вместе, — день рождения. Вам же наверняка есть что сказать по этому поводу?

— Конечно! Знаете, я вот как раз сейчас нахожусь на первом молодежном форуме исполнителей имени Альфреда Гарриевича Шнитке в городе Энгельсе (здесь родился знаменитый отечественный композитор, педагог и музыковед. — Прим. ФАН). Называется «Светлый ангел».

instagram.com / @aleksandr.dobronravov

— А этот фестиваль кто организовал? Крылов? И он тоже сейчас находится под Саратовом?

— Конечно. Мы как всегда вместе, уже 35-й год пошел с момента нашего знакомства. Сейчас юбилей моего друга Сережи Крылова, а в следующем году уже у меня будет юбилей (тоже 60-летний. — Прим. ФАН), а еще юбилей нашей дружбы.

Сергей в хорошей форме, вот проводит этот фестиваль, он — его идейный вдохновитель, собрал из разных уголков страны (и не только) талантливых детей. Тут очень сильный состав и членов жюри, и гостей.

Причем это не ярко выраженная эстрада, а классика. Здесь присутствуют и Святослав Мороз, и Ольга Дьячковская, это классические мастера — скрипач и оперная певица. А еще очень известный и вечно гениальный пианист Юрий Богданов, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных. Он дает здесь мастер-классы. Вот только что играл мальчик из Китая…

Я сижу в зале и разговариваю с вами, и в это время идет представление.

— Ну, в общем, вы с Крыловым на связи и регулярно общаетесь, так?

— Да, мы всегда в контакте.

— Какие-то совместные планы у вас есть? Песни, клипы, проекты?

— Думаю, что да, что-то точно сотворим. Я буду, наверное, устраивать свой юбилейный концерт в Москве…

instagram.com / @aleksandr.dobronravov

— Вы имеете в виду следующий год?

— Да. Может быть, сделаем с Сережей какой-то особенный номер, например, попурри из наших с ним песен.

— Скажите, а как вообще вам с ним работалось? Возникали ли какие-то споры на творческой почве или вы всегда сразу находили общий язык?

— Знаете, у нас все было и есть очень гармонично. Потому что мы же как-то нашли друг друга (смеется). Сергей старше меня буквально на год, но мы выросли практически в одних и тех же условиях. Хоть он, правда, в Туле, а я в Москве. Но у нас с ним были одинаковые, похожие дома — их строили пленные немцы. И быт был похож, и музыку мы слушали одинаковую. Вот какие-то точки художественного соприкосновения прям очень яркие.

Ну и самое главное — у нас есть понимание друг друга, мы ведь через многое прошли вместе, объездили весь мир. Поэтому Сергей Львович любит говорить так: «Наши дети выросли просто на наших глазах» — на его и на моих. Вот родились и выросли (смеется).

— Что пожелаете Крылову в честь его 60-летнего юбилея?

— Хочу пожелать, прежде всего, здоровья и больших творческих планов!

— А через год я позвоню вам по поводу уже вашего юбилея, хорошо?

— Давайте, конечно! Спасибо!

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Сергей Крылов родился 25 августа 1961 года в Туле. В 16 лет окончил музыкальную школу, а с 1981-го по 1985-й учился в Ярославском театральном институте.

В дальнейшем выступал на сценах многих городов страны, в различных телевизионных, молодежных и музыкальных, передачах. Снялся в пяти кинофильмах и одном телесериале, включая картину «Мечты идиота», где сыграл главную роль — Остапа Бендера.

Участвовал в реалити-шоу «Последний герой» (четвертый сезон) и музыкальной программе «Ты суперстар!».

В 1987 году начал тесное сотрудничество с Александром Добронравовым, до этого и позже имевшем самое непосредственное отношение в качестве композитора и продюсера к хитам групп «Браво», «Веселые ребята» и особенно «Белый орел».

Добронравову 60 лет исполнится 30 июля 1962 года.

Ранее актер Владимир Сычев поздравил с юбилеем своего коллегу и тезку Вдовиченкова.