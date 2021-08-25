Отказавшиеся от примирения боевики открыли огонь по жителям Деръа

Боевики произвели обстрел жилых кварталов сирийского города Деръа. По административному центру одноименной провинции было выпущено по меньшей мере 14 минометных снарядов, нанесших ущерб домам и объектам инфраструктуры.

На месте инцидента побывал специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей.

Военный источник в беседе с корреспондентом МФАН предположил, что данная атака была предпринята членами радикальными исламистских группировок для того, чтобы помешать реализации мирных договоренностей, достигнутых ранее между властями и некоторыми боевиками.

Несколько автобусов въехали в район Деръа Аль-Балад для перевозки членов бандформирований, согласившихся покинуть регион в результате переговоров, проведенных при активном посредничестве российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС). Однако группировки, настроенные против этого, произвели минометный обстрел, рассчитывая запугать местных жителей и сорвать реализацию дипломатической инициативы.

Параллельно с этим не готовые к примирению боевики атаковали несколько блокпостов Сирийской Арабской Армии (САА). Правительственные силы быстро отреагировали на нападение и открыли ответный огонь.

Федеральное агентство новостей /

В пострадавшие районы вошли сотрудники военной полиции РФ. Боевикам было дано 48 часов на то, чтобы прекратить провокации, сложить оружие и покинуть регион.

Сейчас сирийские власти и ЦПВС работают над стабилизацией обстановки. Из-за вооруженного обострения многие люди были вынуждены покинуть свои дома. Часть граждан располагается в пунктах временного размещения, другие ждут ухода боевиков на границе провинции.

Обострение в Деръа

Эпицентром нового обострения конфликта стала южная часть административного центра — район Деръа Аль-Балад. Недавно он был захвачен поднявшими бунт вооруженными группировками, требующими освобождения задержанных властями боевиков. Ранее они были арестованы в рамках проводимых правоохранителями рейдов, направленных на борьбу с преступностью и улучшение криминогенной обстановки в городе.

Взбунтовавшихся боевиков поддержали члены спящих ячеек «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ), в результате чего Дамаск пошел на решительные меры и начал военную операцию. В середине августа она была временно приостановлена для старта дипломатического процесса.

Федеральное агентство новостей /

Пока договоренности между сирийским правительством и боевиками сводятся к тому, что бандиты должны прекратить свои атаки и сдать оружие. Согласившиеся на примирение и полноценную интеграцию в общество могут остаться в регионе, а отказавшиеся — будут перевезены в неподконтрольные Дамаску районы на севере страны. Часть враждебно настроенных группировок приняла эти условия, в то время как другая продолжает сопротивление и провокации.

1 Организация запрещена на территории РФ.