Сокращение времени работы кондиционеров предотвратит распространение COVID-19

Москва, 25 августа. Ситуация на фоне пандемии коронавируса предполагает сведение к минимуму использование кондиционеров в местах массового скопления людей, заявили в Министерстве здравоохранения РФ.

Речь идет об устройствах, установленных в магазинах, учреждениях культуры, медицинских организациях и других местах, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов. Он предложил отдать предпочтение естественной вентиляции.

«Высокий риск распространения инфекции связан с тем, что при работе сплит-систем происходит рециркуляция воздушных масс без забора наружного воздух», — цитирует специалиста ИА «Север-Пресс».

Что касается использования кондиционера дома, он может быть полезен. Например, в жару можно включить перед сном устройство, чтобы немного охладить комнату. Нахождение в прохладном помещении позволит быстрее настроиться на отдых. В холодное время года достаточно просто проветрить комнату.