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Сокращение времени работы кондиционеров предотвратит распространение COVID-19

  /   Обновлено: 25 августа 2021 14:54
Общество
Сокращение времени работы кондиционеров предотвратит распространение COVID-19
pixabay.com  /  PD

Москва, 25 августа. Ситуация на фоне пандемии коронавируса предполагает сведение к минимуму использование кондиционеров в местах массового скопления людей, заявили в Министерстве здравоохранения РФ.

Речь идет об устройствах, установленных в магазинах, учреждениях культуры, медицинских организациях и других местах, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов. Он предложил отдать предпочтение естественной вентиляции.

«Высокий риск распространения инфекции связан с тем, что при работе сплит-систем происходит рециркуляция воздушных масс без забора наружного воздух», — цитирует специалиста ИА «Север-Пресс».

Что касается использования кондиционера дома, он может быть полезен. Например, в жару можно включить перед сном устройство, чтобы немного охладить комнату. Нахождение в прохладном помещении позволит быстрее настроиться на отдых. В холодное время года достаточно просто проветрить комнату.

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минздрав кондиционеры пандемия
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