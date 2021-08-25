Турцию уличили в попытке укрепить позиции в Ливии с помощью экс-министра обороны

Триполи, 25 августа. Турция продолжает попытки удержать позиции на западе Ливии. Анкара поприветствовала назначение бывшего министра обороны расформированного Правительства национального согласия (ПНС) Салаха ан-Намруша на должность главы нового военного округа Западного побережья.

На подведомственной ему территории располагается база Аль-Ватыя, находящаяся под контролем турецких военнослужащих. Представители республики намерены заручиться поддержкой генерала, чтобы укрепить позиции в регионе, пишет Africa Intelligence.

Салах ан-Намруш родом из города Аз-Завия и близок к председателю Высшего государственного совета (ВГС) Халеду аль-Мишри, а также замглавы Президентского совета Абдулле аль-Лафи. Журналисты издания уверены, что он может стать ценным союзником для Анкары, поскольку ее отношения с Триполи продолжают ухудшаться.

Совместный военный комитет «5+5» в середине августа в очередной раз призвал Турцию вывести свои войска из Ливии, указав на незаконность их присутствия на западе страны. Также военнослужащие предложили план по реорганизации дублирующих друг друга ведомств, отвечающих за безопасность в североафриканском государстве.

Анкара продолжает настаивать на законности присутствия военного контингента, прикрываясь меморандумом о взаимопонимании с бывшим ПНС. Его действие официально заморожено в соответствии с женевским договором, предусматривающим мирное урегулирование ситуации в Ливии и возвращение всех иностранных войск на родину.

Не исключено, что Турция намерена использовать Салаха ан-Намруша, чтобы с его помощью заключить новое соглашение с Правительством национального единства во главе с Абд аль-Хамидом Дабибой. Причиной такой спешки, по мнению Africa Intelligence, является приближение президентских и парламентских выборов, запланированных на 24 декабря.